Älterem Reisenden in Bauch geschlagen

Kleinwallstadt.Zwei Reisende fuhren am Mittwochnachmittag ohne Fahrschein mit dem Zug von Erlenbach am Main Richtung Aschaffenburg. Nach der Fahrscheinkontrolle flüchteten sie aus dem Zug und schlugen dabei auf einen gehörlosen Reisenden ein, der sich ihnen in den Weg gestellt hatte.

Als eine Zugbegleiterin gegen 13.25 Uhr zwei junge Männer kurz vor dem Halt des Zuges in Kleinwallstadt kontrollierte, konnten diese keinen Fahrschein vorweisen. Die beiden uneinsichtigen Schwarzfahrer verhielten sich anschließend sehr aggressiv und versuchten schließlich, den Zug in Kleinwallstadt zu verlassen. Beim Fluchtversuch stellte sich ein 75-jähriger gehörloser Mann den beiden in den Weg. Einer der jungen Männer, ein 19-jähriger Deutscher, trat daraufhin dem Senior in den Bauch und verletzte diesen leicht. Bei der Flucht hat der Schläger jedoch seine Bankkarte verloren, woraufhin Polizei schnell die Identität feststellen konnten. Nach dem anderen beteiligten Mann wird noch gefahndet.

Die beiden Schwarzfahrer müssen sich wegen Erschleichens von Leistungen verantworten. Auf den Schläger kommt zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung hinzu.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020