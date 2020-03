83-Jähriger schwer verletzt

Niedernberg.Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag auf der Staatsstraße 2313 bei Niedernberg (Landkreis Miltenberg). Dabei wurde ein 83-jähriger Radfahrer lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch ein Sachverständiger kam zur Unfallstelle. Die Staatsstraße war in beide Richtungen für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.

Gegen 11.45 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Staatsstraße 2313 von Sulzbach am Main kommend in Richtung Niedernberg unterwegs. Im Bereich der Mainbrücke fuhr dann laut Polizei unvermittelt ein Radfahrer von einem rechts einmündenden Radweg ohne anzuhalten auf die Straße. Der Mercedes erfasste das E-Bike des 83-Jährigen, der zuerst gegen die Windschutzscheibe und dann auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Hierbei erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen.

Rettungssanitäter als Unfallzeuge

Zum Unfallzeitpunkt befand sich im Gegenverkehr ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Einsatz, dessen Fahrer sofort anhielt und die medizinische Erstversorgung übernahm. Zudem kamen ein weiterer Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber, der den Verletzten in eine Klinik flog, zum Einsatz. Der 59-Jährige Mercedesfahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Warum der Senior mit seinem E-Bike auf die Staatsstraße fuhr, ist jetzt Gegenstand der Unfallermittlungen, die von der Polizeiinspektion Obernburg geführt werden. Auch ein Sachverständiger war vor Ort.

