80-Jähriger stirbt nach Unfall

Goldbach.Ein 80-jähriger Mann starb in der Nacht auf Dienstag nach einem Frontalzusammenstoß in Goldbach (Landkreis Aschaffenburg). Gegen 1 Uhr war der Senior mit seinem Suzuki auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet er mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Während der 25 Jahre alte Fahrer des BMW mit leichten Verletzungen davon kam, erlitt der 80-Jährige so schwere Verletzungen, dass er wenig später in einer Klinik starb. Auch der BMW-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Donnerstag, 05.03.2020