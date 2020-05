49-Jährige vermeintlich entführt

Aschaffenburg.Die offenbare Entführung seiner 49-jährigen Mutter teilte am Freitagabend ein 30-Jähriger der Polizei in Regensburg mit. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen führten nach Aschaffenburg.

Die Mitteilungen des Sohnes ließen eindeutig auf eine Entführung durch den Lebenspartner schließen und setzten intensive Ermittlungen in der Oberpfalz und in Unterfranken in Gang. Im Laufe der Nacht verdichteten sich die Hinweise, dass sich der 34-Jährige mit der Frau aus Furth im Wald in Aschaffenburg aufhalten könnte. Am frühen Samstagmorgen konnte die Polizei ermitteln, dass sich das Paar in einer Wohnung in der Stadelmannstraße aufhielt.

Da zu dem Zeitpunkt immer noch davon ausgegangen werden musste, dass die Frau gegen ihren Willen in der Wohnung festgehalten wird, zog die Polizei ein Spezialeinsatzkommando und die Verhandlungsgruppe hinzu.

Noch vor dem Eintreffen des Einsatzkommandos hatte die Frau jedoch die Wohnung verlassen. Die Polizei traf sie vor der Wohnung an. Kurz nach 7 Uhr verließ auch der 34-Jährige die Wohnung und wurde vom SEK widerstandslos festgenommen. Die noch in der Nacht von der Kripo Aschaffenburg übernommenen und noch andauernden Ermittlungen ließen jedoch erhebliche Zweifel an einer Entführung aufkommen.

Streit am Abend

Dem Sachstand nach begab sich die Frau wohl freiwillig von Furth im Wald aus zu ihrem zeitweiligen Lebenspartner nach Aschaffenburg. Am Abend kam es dort den Ermittlungen nach zu Streitigkeiten, die zu den Anrufen der Mutter bei ihrem Sohn führten. Die in mehreren Anrufen geschilderten vermeintlich dramatischen Szenen veranlassten den Sohn, die Polizei zu informieren.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der 34-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und gegen die 49-Jährige wegen des Tatverdachts der falschen Verdächtigung führt die Kripo Aschaffenburg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.05.2020