48-Jähriger würgte und schlug seine Partnerin

Aschaffenburg.Ein 48-Jähriger steht unter dem Verdacht, am Donnerstagabend in Aschaffenburg seine Partnerin gewürgt und geschlagen zu haben. Das wurde jetzt vom Polizeipräsidium Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mitgeteilt. Eine alarmierte Streife der Polizei nahm den Mann vorläufig fest und führte ihn am Freitag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ einen Haftbefehl.

