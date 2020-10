46-Jähriger starb bei Unfall

Bischbrunn.Ein 46-Jähriger ist am Samstag bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 46-Jährige gegen 9.50 Uhr mit seinem Skoda auf der Staatsstraße 2312 von Rohrbrunn aus in Fahrtrichtung Bischbrunn (Landkreis Main-Spessart) unterwegs. Aus bislang unklaren Gründen kam er – dem Sachstand nach alleinbeteiligt – mit dem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Für den 46-Jährigen aus dem Landkreis Main-Spessart kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Von seinen Begutachtungen erhoffen sich die Beamten nähere Erkenntnisse zum genauen Unfallhergang und dessen Ursache.

