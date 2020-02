40-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Laufach.Bei einem Frontalzusammenstoß eines Fiat Kastenwagens mit einem VW Sharan auf der B 26 ist am Samstagnachmittag der 40-jährige Fahrer des Fiats ums Leben gekommen. Der 65-Fahrer des VW wurde schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang war der Fahrer des Fiat Kastenwagens gegen 16.20 Uhr auf der B 26 zwischen dem Kreisverkehr an den Weyberhöfen und Laufach-Frohnhofen unterwegs. Aus noch unklarer Ursache geriet der Aschaffenburger in einer leichten Linkskurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Sharan. Der 40-Jährige am Steuer des Fiats war in seinem Auto eingeklemmt. Trotz sofortiger Reanimation kam für ihn jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 65-Jährige am Steuer des VWs wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

