35-Jähriger verletzt seine Ex-Freundin

Miltenberg.Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Miltenberg sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, seine Ex-Lebensgefährtin schwer verletzt und dabei ihren Tod zumindest billigend in Kauf genommen zu haben. Zwischen dem Mann und seiner Ex-Freundin kam es am Donnerstag in der Wohnung der 31-Jährigen im Landkreis Aschaffenburg zum Streit.

Dabei sei die Frau gewürgt und am Hals verletzt worden. Der Tatverdächtigte wurde noch am selben Tag festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags anordnete.

Die Geschädigte befindet sich nach aktuellen Erkenntnissen außer Lebensgefahr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020