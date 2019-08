28-Jähriger trug keinen Helm

GROSSOSTHEIM.Auf dem Südring ist es am Freitagabend zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben kam. Er war ohne Helm und offenbar berauscht mit seiner Maschine gestürzt und hatte sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch an der Unfallstelle starb, so die Polizei.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der junge Mann gegen 21.05 Uhr mit seiner Kawasaki Ninja auf dem Südring in absteigender Richtung unterwegs gewesen. Auf Höhe des Sportheims leitete der Krad-Fahrer offenbar eine Vollbremsung ein, stürzte alleinbeteiligt und prallte mit seiner Maschine gegen eine Wand. Auch da er keinen Helm getragen hatte, zog sich der 28-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass der Notarzt nur noch seinen Tod feststellen konnte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde ein Sachverständiger zur Unterstützung der Aschaffenburger Polizei an die Unfallstelle beordert. Auch die Feuerwehr aus Großostheim war vor Ort im Einsatz.

Es wurden bereits Untersuchungen eingeleitet, um die Ursache für den schweren Verkehrsunfall zu erforschen.

Die Kawasaki, die der junge Mann gefahren hatte, war nicht zugelassen und zudem mit einem falschen Kennzeichen versehen.

