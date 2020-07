19-Jährigen mit Messer verletzt

Aschaffenburg.Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es in am Donnerstag kuru nach Mitternacht am Volksfestplatz.

Zwei von der Beteiligten wurden in eine Klinik gebracht. Im Zuge intensiver und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführter Ermittlungen ist es zwischenzeitlich unter anderem gelungen, einen 22-Jährigen zu identifizieren, der einen 19-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll.

Streit eskalierte

Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge waren zunächst zwei Personen in einer Gaststätte in der Darmstädter Straße in Streit geraten, weitere Beteiligte solidarisierten sich mit den unterschiedlichen Parteien. In der Folge kam es gegen 1.15 Uhr zu der tätlichen Auseinandersetzung auf dem nahegelegenen Volksfestplatz, im Zuge derer ein 19-Jähriger eine nicht lebensgefährliche Stichverletzung im Bauchbereich erlitt. Ein Gleichaltriger wurde leicht verletzt von Polizeibeamten aus dem Main an Land gebracht. Er erlitt unter anderem Hämatome und blieb leicht verletzt.Rasch anwesende Streifen der Aschaffenburger Polizei nahmen insgesamt fünf Beteiligte vor Ort fest. Auf welche Art und Weise diese an der Auseinandersetzung beteiligt waren, ist Gegenstand der noch andauernden, intensiven Ermittlungen.

