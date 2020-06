Zwei Kradfahrer schwer verletzt

Berolzheim/Eubigheim.Auf der Landesstraße zwischen Berolzheim und Eubigheim ereignete sich am Freitag gegen 20 Uhr ein Unfall unter Beteiligung eines Motorrades. Das Motorrad kam im Verlauf der Strecke im Bereich einer Kurve aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden der 23-jährige Fahrer und der 30-jährige Sozius schwer verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und über 20 Einsatzkräften vor Ort. Darüber hinaus waren zwei Notärzte, Rettungsdienst sowie die Polizei Tauberbischofsheim im Einsatz. Zwei Rettungshubschrauber wurden hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis 21.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Bei den Ermittlungen zum Unfallhergang ergeben sich immer mehr Fragen. Zur Verifizierung der Fahrereigenschaft werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Beschreibung des Fahrers machen können. Hilfreich sind alle Angaben zur Bekleidung und Farbe der Helme der auf der Honda CB650F unterwegs gewesenen Personen. Das Motorrad hat eine auffällige Lackierung. Das Heck und das vordere Schutzblech sind rot. Der Tank und die Seitenverkleidungen sind weiß mit blauroten Applikationen.

Zeugen werden aufgefordert, sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim, Telefon 09341/60040, zu melden. pol

