Zahlreiche Angebote stoßen auf viel Zuspruch

Berolzheim.Wie so viele andere mussten, auch die Kinder des Kindergarten St. Josef in Berolzheim in den letzten Wochen zuhause bleiben. Um diese Zeit etwas ereignis- und abwechslungsreicher zu gestalten, haben sich die Erzieherinnen jedoch einiges einfallen lassen.

Von Fingerspielen, über Basteleien bis hin zu einer Schnitzeljagd durch Berolzheim war für die Kinder eine Menge geboten. Die Familien wurden per Post und per E-Mail über die verschiedenen Aktionen informiert, so dass sie die Angebote zu einem beliebigen Zeitpunkt nutzten.

Auf einem Märchenpfad durften die Ein- bis Sechsjährigen, gemeinsam mit ihren Eltern, in die Welt von Froschkönig und Co. eintauchen. An zehn Stationen warteten verschiedene Aufgaben, Rätsel und Bewegungsspiele auf die Kinder. So nahm man sich an einer Märchenstation ein Säckchen mit Sand, Linsen und Erbsen mit, um zu Hause wie Aschenputtel zu sortieren. An einer anderen Stelle hatten sie die Gelegenheit, aus bunten Kordeln Rapunzels Zopf nachzuflechten.

Ihr eigenes Abenteuer durften die Kinder bei einer Nachtwanderung erleben. Dabei hatten sie die Gelegenheit, den Tier- und Naturgeräuschen zu lauschen und diese zu identifizieren.

Bei einer Fotorallye stellten die Kids ihr Geschick in Sachen Spurensuche unter Beweis. Dabei galt es anhand verschiedener Fotos, die den Familien zur Verfügung gestellt wurden, eine bestimmte Wegstrecke ausfindig zu machen. Erfolgreiche Detektive mussten auf kleine Details am Wegesrand achten und wurden am Ende sogar mit einer Überraschung belohnt.

Vieles zu entdecken

Derzeit können die Kinder einem Indianerpfad folgen, auf dem sie die spannende Welt der amerikanischen Ureinwohner entdecken können. An den verschiedenen Stationen gibt es nicht nur viel Interessantes zu erfahren, sondern auch die Möglichkeit, mit den bereitliegenden Materialien ein eigenes Indianer-Schmuckstück zu basteln.

Die verschiedenen Angebote stehen allen Kindern zur Verfügung, die Lust auf einen aufregenden Spaziergang haben. Dass Kinder und Eltern Spaß an den Aktionen haben, zeigen die vielen gemalten Bilder, Basteleien und Fotos, die dabei entstanden sind. Diese sind im Kindergarten ausgehängt, damit die Kinder diese nach der Wiedereröffnung betrachten können und sich noch lange an die großartigen Erlebnisse erinnern können.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020