Wohnzimmer brannte völlig aus

Ein Sachschaden zwischen 80 000 und 100 000 Euro entstand am Mittwochabend bei einem Wohnungsbrand in Hohenstadt. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Hohenstadt. Ein Feuer in der oberen der vier Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Sindolsheimer Straße in Hohenstadt wurde am Montag gegen 19.45 Uhr gemeldet. Das Wohnzimmer brannte dabei komplett aus. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern und den Zimmerbrand löschen.

Ursache noch unklar

Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 80 000 bis 100 000 Euro. Momentan sind die Brand- und die darunterliegende Wohnung unbewohnbar. pol

