„Wir sind . . . 100“ wird Erster

Eubigheim.„Das festgebundene Buch besticht durch viele großformatige Fotos, welche die 100-jährige Geschichte des Vereins zu einem lebendigen Kaleidoskop werden lassen.“ So urteilte die Jury des Badischen Turnerbundes beim Festschriftenwettbewerb 2019 und belohnte das Werk des FC Frankionia Eubigheim „Wir sind FC…100“ mit einem ersten Platz. Der mit 500 Euro dotierte Preis bildet nun, eineinhalb Jahre nach den Feierlichkeiten, das Tüpfelchen auf dem i des rundum gelungenen Jubiläums.

Sollten ursprünglich die Auszeichnungen bei den Landesturntagen persönlich überreicht werden, warf das Coronavirus auch hier die Planungen durcheinander, und schlussendlich wurden die Preise zeitlich verspätet in einer Online-Verleihung „übergeben“. Dennoch freuten sich die Macher und Vorstandsmitglieder sichtlich über diese besondere Ehrung, würdigt sie doch dieses herausragende Werk und krönt zur Freude aller das Vereinsjubiläum.

„Wir wollten Festschrift und Chronik gleichermaßen in diesem Buch vereinen“, gab FC-Vorstandsmitglied Norbert Merkert als Devise vor, der als Schnittstelle zwischen Verein und den Gestaltern Christian Scholz und Achim Frodl fungierte. Obwohl es inzwischen gängig sei, die einst klassisch in broschierter Form gefassten Festschriften über das Internet zugänglich zu machen, habe man sich bewusst für ein begreif- und fühlbares Format entschieden, das in jedem Bücherregal Platz finde.

„Mir spukt dieses Projekt schon viele Jahre im Kopf herum“ erinnerte sich Scholz, ehemals langjähriger Vorsitzender und infolgedessen eng mit der jüngeren Vereinsgeschichte verwoben. Besonders verfügte der passionierte Fotograf über einen stattlichen eigenen Bilderfundus. Gemeinsam mit Frodl, der sowohl durch sein Faible fürs Künstlerische, als auch beruflich für dieses Projekt prädestiniert war, gestaltete er diesen Schatz der FC-Geschichte. Doch bis es in medias res ging, mussten zunächst historisches Bildmaterial und Dokumente gesichtet und an den heutigen technischen Standard angepasst werden.

Rund 500 Arbeitsstunden

In rund 500 Arbeitsstunden und nur sieben Wochen entstand dieses, gefällige, 176-seitige Jahrhundertwerk, im wahrsten Sinne des Wortes, das die Geschicke des Vereins von 1919 bis 2019 visualisiert und dokumentiert.

Alte Schwarz-Weiß-Fotografien und Dokumente variieren mit modernster Bildgebung und spiegeln die wechselhafte Geschichte von Verein und Gesellschaft wider.

Auf die Anfänge zurückblickend, lobten beide übereinstimmend die konstruktive Zusammenarbeit sowie das Wirken „auf einer Wellenlänge“ um gleich ein Beispiel hinterherzuschieben. „Die Typographie muss stimmen“, betonte Frodl, und so nahmen sich beide einen Tag Zeit, bis sie mit Schriftart und -größe zufrieden waren. Dem Leser falle dies später nicht auf, er halte aber ein stimmiges Gesamtkonzept in Händen.

Wenig verwunderlich also, dass diese „Erinnerungen in schönster Form“, die vor dem Festakt von Haus zu Haus getragen, mit Spannung erwartet wurden. „Wir haben große Wertschätzung erfahren“ erinnerte sich FC-Vorstandsmitglied Carsten Kistner an die begeisterten Reaktionen, sei es durch wohlwollende Worte nebst freiwilligen Spenden oder durch die überwältigende Bereitschaft an den Festtagen zu helfen. Besonders die auswärtigen Mitglieder freuten sich über die Zusendung dieses Kleinods aus der Heimat, wie die Vereinsvorderen an den herzlichen Reaktionen erfahren durften. Vom Bodensee bis Niedersachsen, selbst im Landesarchiv finde sich dieses Buch, das die Geschicke des Vereins darstellt.

Auch der Dritte im Bunde des Vorstandsteams, Klaus Rotter, strahlte voller Stolz und lobte das „Engagement der Kreativen“.

Örtliche Vereine im Boot

„Es war uns wichtig, alle örtlichen Vereine zu Wort kommen zu lassen“, betonte Merkert, da viele gemeinsame Schnittstellen vorhanden seien und man oft gemeinsam über Vereinsgrenzen hinweg an einem Strang zöge.

Um unnötiges Aufblähen zu vermeiden, bekamen, bis auf die Honoratioren, Grußwortschreiber die Vorgabe nur einen Zweizeiler zu verfassen. Ein Konzept, das aufging, denn emotionale Bilderszenen und kompakte Textfelder bannen den Blick des Lesers.

Ungewöhnlich sei überdies das Sponsorenkonzept, wobei auf Anzeigenwerbung verzichtet wurde, die Gönner indessen am Ende des Buches verewigt seien. Infolgedessen präsentiere sich diese „unterhaltsame Darstellung des Vereins“ aus einem Guss, die anrühre und zu Herzen gehe.

In Zeiten des Local-Distancing überbrückt dieses zu Recht ausgezeichnete, ansprechende Sammelsurium an Erinnerungen und Emotionen jegliche Distanz, wenn es seinen Weg vom Bücherregal in den Lesesessel finde. So bleibt die Vereinsfamilie verbunden, denn wie bereits der Buchtitel vermuten lässt, nicht nur die Funktionäre, vielmehr die Gesamtheit aller Mitglieder – „Wir sind FC!“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.01.2021