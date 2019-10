„Wir gehen durch ein paar harte Jahre“

Ahorn ist aktiv beim Klimaschutz. Bei der Waldbegehung durch Berolzheim und Schillingstadt nahmen Räte und Bürger den Spaten in die Hand, pflanzten Eichen, Buchen oder Douglasien.

Ahorn. Damit setzten sie im Rahmen der Aktion „1000 mal 1000 Bäume“ ein Zeichen für mehr Klimaschutz. Initiiert vom Gemeindetag Baden-Württemberg sollen in 1000 Städten und Gemeinden eben jene Anzahl Bäume gepflanzt werden, um so vor Ort dem Klimawandel entgegenzuwirken und die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren.

Die Herausforderungen durch die klimatischen Veränderungen zogen sich wie ein roter Faden durch die dreistündige, bestens vorbereitete Waldbegehung.

Schadholzstapel am Wegesrand ließen schon erahnen, was die Kommunalvertreter im Fichtenwald erwartete. Von Natur aus eigentlich ein Gebirgsbaum, benötigt die Fichte ausreichend Feuchtigkeit zum Wachstum.

Schädlinge haben leichtes Spiel

Der Wassermangel beeinträchtigt überdies die natürlichen Abwehrmechanismen der Bäume, so dass Schädlinge, explizit der Borkenkäfer, leichtes Spiel haben. Auf den heimischen wasserspeichernden Lehmböden ist dieses Nadelgehölz bislang gut zurechtgekommen, doch bereits durch den Hitzesommer 2003 und den trockenen und heißen Sommer 2018 stieß es dramatisch an ihre Grenzen.

„Die Fichte geht in großem Maße den Bach runter“, brachte der stellvertretende Leiter des Forstamts, Karlheinz Mechler, die Lage auf den Punkt. Doch „es hilft nichts zu jammern“, und so zeigten er und die Revierleiter Ulrich Weiland und Werner Frank auf, wie man aktiv gegensteuern kann, einen „einigermaßen klimastabilen Wald“ schafft und das Risiko minimiert. Entscheidend sei hier der richtige Nachwuchs bei der Verjüngung von Altbeständen mittels einer neuen Generation von klimatoleranten Baumarten, so das Fazit der Forstleute.

Wachsende Bedeutung kommt bei den Nadelgehölzen insbesondere der aus Nordamerika stammenden Douglasie zu, die bereits in zurückliegenden Jahren bewiesen hat, dass sie mit den trocken-warmen Klimaverhältnissen besser zurechtkommt. „Die Douglasie wird die Leitbaumart sein“, prognostiziert Weiland, denn auch von der Wirtschaftlichkeit her habe sie aufgrund ihres schnelleren Wachstums gegenüber den Laubbäumen enorme Vorteile.

Glück im Unglück hat Ahorn mit Schadbuchen. Während dieses Thema anderswo in aller Munde ist, sind die Schäden im Gemeindewald nicht flächig, sondern noch relativ begrenzt und zählbar. Die Erfahrungen hiermit sind äußerst begrenzt, und die rasche Zersetzung des Holzes stellt die Forstarbeiter vor große Herausforderungen. Auf Grund der Stammgröße sei die maschinelle Ernte oftmals schwierig bis unmöglich. „Wir wissen nicht, ob die Krone oben bleibt, wenn wir unten am Stamm arbeiten“, erläutert Frank und demonstriert als alternative Fällmethode die Totholzkralle. Die Qualität des geernteten Holzes entscheide sich erst am Boden.

Gefahren für Spaziergänger

Des Weiteren bergen die schadhaften Kronen auch Gefahren für Spaziergänger, so dass auf häufig frequentierten Waldwegen Verkehrssicherungspflichten durchgeführt werden. Nichtsdestotrotz sollen die Waldbesucher die Warnhinweise beachten und besonders bei starkem Wind auf einen Aufenthalt im Wald verzichten. Ein gelungenes Beispiel für Eichennaturverjüngung sahen die Interessierten im Gewann Mühlich an den Solarfeldern. Hohe, 180-jährige Eichen, die ausgewogen Licht und Schatten spenden, ein Jungbestand aus dem Mastjahr 2015, Hainbuchen, Rotbuchen oder Kirschen als Begleitbaumarten bilden hier eine kleinflächige, ökologisch wertvolle Mischung. Da sich durch die Naturverjüngung die Wurzeln unbeschadet ausbilden und binnen Jahresfrist bis zu 25 Zentimeter in die Tiefe wachsen konnten, kommt die Eiche mit der Trockenheit besser zurecht.

Im Gegenzug hat sie mit Wildverbiss oder Schädlingsbefall wie etwa mit dem Eichenprozessionsspinner zu kämpfen und muss durch ihre Lichtbedürftigkeit stets unterstützt werden. Dennoch sei die Eiche aufgrund ihrer Vielseitigkeit, Stabilität und nicht zuletzt wegen kulturhistorischer Aspekte erhaltenswert, so der Tenor der Förster.

„Wir gehen jetzt durch ein paar harte Jahre“, stellte Bürgermeister Elmar Haas fest und bekannte sich mit dem Satz: „Doch sollten wir mit der Waldbewirtschaftung weiter machen“ zur Vorgehensweise der Fachleute. Ein Bürger wollte wissen, ob denn die Flugzeit des Borkenkäfers vorbei sei. „Wenn er die Lehrbücher gelesen hat – ja!“, so Weiland schmunzelnd. Abschließend brachte Mechler das Bemühen um einen klimastabilen, baumarten- und altersdurchmischten Wald zum Ausdruck, „dass es wieder aufwärts geht.“

