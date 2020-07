Weiße Flecken werden beseitigt

Ahorn.Die Beseitigung der sogenannten „weißen Flecken“ bei der Breitbanderschließung wird im Gemeindegebiet Ahorn rund 800 000 Euro kosten. „Bei uns handelt es sich in erster Linie um die Versorgung der Kläranlagen“, stellte Bürgermeister Elmar Haas in der Gemeinderatssitzung am Dienstag in der Eubigheimer Turnhalle fest.

Die Gesamtkosten werden zu 90 Prozent bezuschusst. Die restlichen zehn Prozent teilen sich der Landkreis und die Gemeinde Ahorn. Der kommunale Anteil beträgt rund 44 834 Euro. Dieser Betrag wird auf die drei Haushalte der Jahre 2021 bis 2023 aufgeteilt, so dass pro Jahr 14 944 Euro in den Etat eingestellt werden müssen.

Der Gemeinderat stimmte einmütig zu. hut

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020