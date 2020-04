Viel für die Entwicklung des Dorfes getan

Schillingstadt.Der langjährige Ortsvorsteher von Schillingstadt ist tot. Günter Schmidt ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Sein Heimatort lag ihm zeitlebens immer besonders am Herzen. Dafür hat Günter Schmidt viel investiert und sich in den Dienst Schillingstadts und auch Ahorns gestellt. Nicht nur, dass er als Ortsvorsteher nahezu 30 Jahre die Entwicklung des Ahorner Ortsteils maßgeblich prägte, er hat auch wenn nötig immer selbst Hand angelegt, wenn es etwas zu tun gab. So hat er sich in vielen Bereichen engagiert und zum Wohle der Gemeinde eingesetzt.

Sein Amt als Ortsvorsteher habe er mit Ideenreichtum und Begeisterungsfähigkeit ausgeübt, würdigte seine Nachfolgerin Angelika Gerner Günter Schmidt bei seiner Verabschiedung. Zudem sei er ein Organisationstalent nicht nur für Feste gewesen. Beispielhaft seien hier die Einweihung der Eulenberghütte im Jahr 1978 und die nachfolgenden Jubiläumsfeierlichkeiten oder das große Dorffest nach der Fertigstellung der Ortsdurchfahrt.

Auch zahlreiche Projekte wurden während seiner Amtszeit verwirklicht. In die Reihe der verwirklichten Maßnahmen fielen unter anderem die Kanalisation und der Bau der Kläranlage, die Neugestaltung des Friedhofs sowie der Ortsdurchfahrt. Straßen und Plätze bekamen ein neues Gesicht. Günter Schmidt war oft bei den Arbeiten an vorderster Front zu finden. Immer wieder galt es Gespräche zu führen, Termine zu vereinbaren, zu planen und zu organisieren.

Auch das bis zum Jahre 1998 laufende Flurneuordnungsverfahren Berolzheim/Schillingstadt forderte immer wieder seinen Einsatz. Als stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender agierte er vorausschauend und vermittelnd.

Vieles konnte nur durch Eigenleistungen realisiert werden: Jugendraum, Renovierung des Bürgersaales oder die Küche in der Turnhalle. In den Vereinen oder unter den Bürgern fanden sich dank seiner Motivation und seiner aktiven Mitarbeit immer wieder Helfer. Auch der Spielplatz beim Sportgelände wurde in Eigenleistung gebaut und finanziert.

Die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft“ lag ihm besonders am Herzen und hatte einen positiven Effekt fürs Ort.

Im Ahorner Gemeinderat saß Günter Schmidt von 1980 bis 2004. Viel Jahre war er auch Vorsitzender des Gutachterausschusses der Gemeinde Ahorn. Bürgermeister Elmar Haas würdigte ihn als aufgeschlossenen, freundlichen, zuverlässigen und verantwortungsbewussten Menschen. hut

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.04.2020