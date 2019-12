Unvergesslichen Abend beschert

Buch.Der Liedermacher „Wilder Paul“ war zu Gast in Buch. Organisiert wurde dieser Abend durch den Förderverein des Schwimmbades.

Der Saal gut gefüllt, die Gäste bei bester Laune. Es war aber noch etwas anderes zu spüren. Die sprichwörtliche Geradlinigkeit in seinen Worten und Liedern und die eigene Begeisterung für seine kabarettistische Kunst von Paul Wild alias der „Wilde Paul“ war in jeder Nische des Raumes zu spüren. Auf der eigens für ihn aus Strohballen errichteten Bühne (laut „Wildem Paul“ war er bei einem Auftritt noch nie so gemütlich gesessen) lenkte er als einheimisches Gewächs die Besucher durch sämtliche Gefühlswelten. Zwischen Einlagen, die zum Nachdenken anregten, und Stücken mit geselliger Ausgelassenheit kamen die zahlreichen Zuhörer auf ihre Kosten. Es war ein toller und humorvoller Abend mit abwechslungsreichen Liedern und Witzen – es konnte herzhaft gelacht werden.

Dieser Begeisterung wurde durch Werner Frank aus dem Vorstandsteam des Fördervereins Schwimmbad Ahorn in seinen Begrüßungs- und Abschlussworten Nachdruck verliehen. Er dankte allen, die zu diesem unvergesslichen Abend beigetragen haben.

