Unterricht beginnt

Ahorn.Gegen Ende der Sommerferien laufen die Vorbereitung auf das kommende Schuljahr auf Hochtouren. Der erste Schultag am Mittwoch, 11. September, kann für die Lehrer der Gemeinschaftsschule kommen Lernhaus Ahorn. Nach einer intensiven Arbeitswoche mit Sitzungen, Arbeitstreffen oder losen Gesprächen, bildete der Teamtag das Highlight.

Das „neue“ Wir – so lautete die Schwerpunktsetzung der internen Fortbildung. Neue Kollegen willkommen heißen und mitnehmen war hierbei das oberste Ziel. Es galt aber auch, sich auf bereits erfolgreiche Konzepte und Bewährtes zu besinnen, um gemeinsam nächste Schritte zu planen und Visionen zu entwickeln.

Der Unterricht am Lernhaus beginnt für alle Schüler der Lerngruppe zwei bis vier und sechs bis zehn am Mittwoch, 11. September, um 7.55 Uhr. Die Begrüßungsfeier für die Lerngruppe fünf findet am Freitag, 13. September. um 8.40 Uhr statt. Die Lerngruppe eins wird am Freitag, 13. September, um 14.30 Uhr mit einer Willkommensfeier begrüßt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.09.2019