Turnverein erweitert Angebot

Schillingstadt.Der TV zog bei seiner Hauptversammlung eine positive Bilanz. Die Angebote zur sportlichen Betätigung werden rege in Anspruch genommen. Mit ehrenden Worten erinnerte die Vorsitzende Elvira Schmitt an die verstorbenen Mitglieder. In ihrem anschließenden Jahresrückblick erwähnte sie mit Anerkennung das Engagement des Jugendvorstandes. Die Jugendlichen entwickeln eigene Ideen für Unternehmungen. Außerdem sind sie auch zur Mithilfe bei Veranstaltungen bereit. Elvira Schmitt ist neben ihrer Tätigkeit als Vorsitzende des TV auch Übungsleiterin der Jazzgymnastikgruppe. Daneben ist sie im Besitz mehrerer Trainer-Lizenzen. Neu kam nun Yoga dazu. Der angebotene Kurs wird zahlreich besucht. Viel Spaß hatte sie gemeinsam mit den Kindern und Erzieherinnen des evangelischen Kindergartens bei einer entsprechenden Sportstunde. Was die Teilnahme an Wettkämpfen betrifft, beschränken sich diese auf diverse Laufevents, teilweise mit guten Platzierungen.

Sehr zur Freude der Vorsitzenden werden ab Januar 2020 die MiniMaxis von Claudia Belz, Michaela Hirt und Martina Grübel betreut, nachdem sie selbst bis vor einem Jahr diese Gruppe geleitet hatte.

Durchweg positiv klangen die Berichte er Übungsleiterinnen. Nicola Heckmann und Stefanie Quenzer betreuen die Kinder ab sechs Jahren. Turnen, Spiele und Leichtathletik stehen auf ihrem Übungsprogramm. Für Maria Bader steht der Erhalt der Fitness und Funktionalität ihrer Frauengymnastikgruppe im Vordergrund. Anschließend wurden langjährige Mitglieder geehrt. Angelika und Johann Klemm sind seit 25 Jahren Mitglieder des TV.

Für 40 Jahre wurde Roland Heckmann ausgezeichnet. Gerd Henninger, Artur Stauch und Alfred Wetterich halten dem Verein seit 50 Jahren die Treue. Sie wurden zu Ehrenmitglieder ernannt. Brigitte Kaufmann und Martin Pfeil sind seit 60 Jahren treue Mitglieder. Auf 70 Jahre kann Engelbert Müller zurückblicken.

Davon wurden Sportgeräte mitfinanziert, wie dem Kassenbericht von Elke Wenzl zu entnehmen war. So war trotz einiger Ausgaben noch ein Plus im Kassenbestand zu verzeichnen. Dagmar Heckmann bestätigte der Kassiererin eine korrekte Kassenführung. Die beantragte Entlastung erfolgte einstimmig. Bei den anstehenden Wahlen fungierte Peter Loschek als Wahlleiter. Einstimmig wurde Elvira Schmitt als Vorsitzender wiedergewählt. Der bisherige Stellvertreter Johannes Müller schied auf eigenen Wunsch aus. In dieses Amt wurde Stefanie Quenzer gewählt. Tanja Lehmann und Elke Wenzl sind für die Finanzen zuständig.

Ihre Wahl erfolgte ebenso einstimmig wie die Wahl von Sonja Killian als Schriftführerin. Die Pressearbeit liegt weiterhin in den Händen von Gerlinde Gerstner. Zum Platzwart wurde Adolf Kaufmann wiedergewählt.Neben den Beisitzern Marcel Dörzbacher, Kirsten Geißler, Nicola und Christian Heckmann, Franz Herold sowie Florian und Tobias Schmidt wählten die Mitglieder Jens Geißler, Björn Henninger, Manfred Hirt und Manuel Kaibel neu in das Gremium.

Sie sind zukünftig für die technischen Belange zuständig. Bisher hat Stefanie Quenzer die Kasse mit geprüft. Sie wechselte in den Vorstand, Martina Grübel wurde zu ihrer Nachfolgerin gewählt. gege

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019