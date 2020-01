Theorie- und Praxisprüfung

Eubigheim.Ein Informationsabend über den neuen Pferdeführerschein (Basis-Pass), Kutschenführerschein FA5, findet am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr in Eubigheim im alten Schulhaus statt. Der Lehrgang besteht aus mehreren Theorie- und Praxiseinheiten, wobei letztere auf dem Pferdehof von Klaus Henrich, ebenfalls in Eubigheim, stattfinden.

Das direkt daran anschließende Feldwegenetz bietet beste Übungsmöglichkeiten. Pferde sowie unterschiedliche Gespanne werden gestellt. Die Kursdauer wird flexibel gestaltet, ist abhängig von der Teilnehmerzahl und endet mit einer Prüfung.

Die Leitung des Kurses übernimmt Bernd Waldmann, Mitglied des Reit- und Fahrvereins Glashofen, der über viel Erfahrung verfügt. verfügt. So gewann er beispielsweise den Mitsubishi-Cup 2018 in Erbach. Bei Fragen sowie Anmeldungen zur Infoveranstaltung ist Ausbilder Waldmann unter Telefon 0170/9987386 zu erreichen. een

