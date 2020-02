Straßenbau in den Startlöchern

Ahorn.Sobald es das Wetter zulässt, werden die Bauarbeiten an der K 2840 und K 2837 mit Anschluss an die L 514 (Ortsausgang Eubigheim Richtung Berolzheim und Hohenstadt) beginnen. „Wir hoffen, dass die Maßnahme bis zu den Sommerferien abgeschlossen ist“, gab Bürgermeister Elmar Haas in der Sitzung am Dienstag in Eubigheim zur Kenntnis. Es wird zu einer Vollsperrung kommen, die jedoch zeitlich befristet ist und nicht die gesamte Bauzeit über andauert. Die Umleitung wird über Gerichtstetten – Buch beziehungsweise Berolzheim – Angeltürn geführt. Zeitgleich mit der Straße wird auch der parallel verlaufende Radweg gebaut. sk

