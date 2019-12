„So viel ÖPNV wie noch nie“

Ahorn.Passend zur Weihnachtsstimmung in der Festhalle in Hohenstadt hatte Bürgermeister Elmar Haas am Dienstag auch nur Erfreuliches zu verkünden.

So habe die Gemeinde Ahorn endlich den Bewilligungsbescheid für den Anbau am Lernhaus Ahorn bekommen. „Wir hatten mit 528 000 Euro kalkuliert, 552 000 Euro erhalten wir. Dazu kommen noch 300 000 Euro aus dem Ausgleichsstock, also gibt es 852 000 Euro – die brauchen wir auch dringend“, sagte Haas.

Rechtzeitig zum Fest sei die neue Straße nach Hohenstadt fertig geworden, nur die Verschleißdecke fehle noch. „Es ist sehr ordentlich geworden, die Firma hat flott gearbeitet“, freute er sich.

Der Zweckverband Hochwasserschutz Seckach-Kirnau habe mit Sandro Frank einen neuen Leiter. „Wir hatten mehrere Ausschreibungsrunden“, berichtete Haas und meinte: „Es ist schwierig, gutes technisches Personal zu finden. Sandro Frank kommt frisch von der Hochschule und macht einen sehr guten Eindruck.“ Die Stelle werde vom Land gefördert.

Das Gemeindeoberhaupt war einen Tag vor der Sitzung aus beruflichen Gründen mit dem Zug nach Stuttgart gefahren und voll des Lobes: „ Das Material ist ordentlich und pünktlich war der Zug auch. Mit dem Stundentakt auf der Frankenbahn haben wir soviel ÖPNV wie noch nie“, freute Haas sich und bat, nicht allzu viel Kritik zu üben – es werde alles noch einmal überarbeitet. „Dieser neue Stundentakt mit Busanbindung ist wichtig für den ländlichen Raum und im Rahmen der Klimadiskussion umso wichtiger. Erst wenn er angenommen wird, wird auch ein Dauerbetrieb daraus“, sagte er. sk

