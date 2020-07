Seniorenfahrt fällt wohl aus

Ahorn.„Ich bin fast so weit, die Seniorenfahrt im September nach Weikersheim zu streichen“, teilte Bürgermeister Elmar Haas dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit in der Sitzung am Dienstag in der Eubigheimer Turnhalle mit. Zum einen gehörten die Teilnehmer durchweg der Risiko-Gruppe an und zum anderen würden im Weikersheimer Schloss derzeit keine Führungen angeboten, argumentierte er.

Gemeinderätin Christa Steiner meinte, man solle vielleicht die Senioren fragen, ob sie eine Fahrt wünschen und teilnehmen würden. Viele ältere Menschen sehnten sich nach Gesellschaft. „Warum nicht sie entscheiden lassen?“, fragte sie

Der Rathaus-Chef erteilte diesem Ansinnen eine klare Absage: „Letztendlich habe ich die Verantwortung und beziehe die Prügel, wenn sich jemand ansteckt.“ Das wolle er sich in seinem letzten Amtsjahr nicht aufbürden. Falls jedoch der Gemeinderat anderer Meinung sei und er die Durchführung der Seniorenfahrt mehrheitlich befürworte, sei dies etwas anderes.

Eine endgültige Entscheidung, ob stattfinden lassen oder absagen, fiel in der Gemeinderatssitzung am Dienstag jedoch nicht. hut

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020