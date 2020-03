Schulfest mit buntem Programm

Ahorn.Das Schuljahresthema am Lernhaus Ahorn, „Gesunde Kinder – gesunde Welt“, scheint brisant wie nie zuvor. Seit September beschäftigen sich alle Kinder und Lerngruppen in unterschiedlichen Bereichen, Aktionen oder Fächern mit Themen Umweltschutz, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Zukunft. Ziel ist es, die Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren, ihnen aber auch Möglichkeiten an die Hand zu geben, ihre Umwelt und Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Am Freitag, 6. März, sollen die unterschiedlichen Ergebnisse der Öffentlichkeit im Rahmen eines Schulfests präsentiert werden. Ein Auszug aus dem Programm: Wettbewerbsergebnis „die umweltfreundlichste Lerngruppe“, „Unser zero waste-Tag“, Ausstellungen und Aktionen rund um das Thema „Stress, Entspannung und Gesundheit“. Außerdem präsentieren die Jugend-forscht-Gruppen ihre Ergebnisse, digital kann der eigene ökologische Fußabdruck festgestellt werden, die Schülerfirma verkauft umweltfreundliche Heftumschläge und weitere selbsthergestellte Artikel, der Elternbeirat macht auf eine mögliche Umstellung auf Biojoghurt in der Mensa aufmerksam und vieles mehr. Start ist um 17 Uhr im Innenhof, Ende gegen 20 Uhr. Für gesundes Essen und Getränke ist gesorgt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020