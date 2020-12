Schönes Zeichen der Solidarität

Eubigheim.„Ich hab ein voll schönes Päckchen“, ruft Greta schon von weitem und auch Jonas, Ben und Lilli sprudeln nur so vor Begeisterung, als sie vom Geschenke verpacken berichten. Überhaupt ist die freudige Anspannung den 36 Kindern anzumerken, denn sie warten auf das Fahrzeug, das ihre Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder abholen wird.

Mit „Ich habe ein Kuscheltier rein, damit die Kinder in Rumänien was zum Kuscheln haben“, bringt die kleine Merle die Sinnhaftigkeit dieser Aktion von „Round Table 172 Tauberbischofsheim“ auf den Punkt, die mit kleinen Gesten Freude in den herausfordernden Alltag der Kinder bringen will. Schon beim Betreten des katholischen Kindergartens Sankt Josef sticht der riesige Stapel hübscher Päckchen ins Auge und unwillkürlich kommt einem ein alter Werbeslogan in den Sinn: „Ja, für die Kinder ist heut´ schon Weihnachten.“ Denn Teilen, Schenken und Gutes tun wurde seit dem Martinstag besprochen und auch die Vorbereitung auf den Gedenktag des Sankt Nikolaus reiht sich in dieses Thema ein.

„Wir haben gespürt, dass die Kinder sich viele Gedanken gemacht haben“, berichtet Leiterin Carmen Ihle. Die Frage „Was habe ich, was andere nicht haben?“, habe alle sehr beschäftigt.

Überaus erfreut zeigten sich Erzieherinnen und Elternbeirat über die enorme Resonanz dieser Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, denn 51 Geschenke setzen ein deutliches Zeichen der Solidarität und Empathie.

Entsprechend aufgeregt waren alle, als endlich Tobias Ziegler, Projektleiter der Weihnachtsaktion mit seinem Transporter vorfuhr und sie ihre Geschenke verladen durften. „So viele Päckchen haben wir selten“, freute sich dieser und man merkt Erwachsenen wie Kindern gleichermaßen an, dass Verschenken mindestens ebenso viel Freude bereitet wie beschenkt zu werden. ee

