Sanierung der Turnhalle kostet Kommune 160 000 Euro mehr

Die Gemeinde Ahorn muss für die Sanierung der Turnhalle Hohenstadt tiefer in die eigene Tasche greifen. Dennoch stimmte der Ahorner Gemeinderat der Maßnahme am Dienstag einmütig zu.

Ahorn/Hohenstadt. Ging Ahorns Bürgermeister Elmar Haas bei der Gemeinderatssitzung im Oktober noch von einem höheren Eigenanteil für die Kommune von rund 100 000 Euro aus, so war am Dienstag in der Sitzung in der Turn- und Festhalle Eubigheim von 160 000 Euro die Rede. 90 000 statt kalkulierter 220 000 Euro Zuschuss aus dem Ausgleichstock sowie 30 000 Euro für einen zweiten Fluchtweg ließen die Kosten für die Kommune für die Sanierung der Turnhalle Hohenstadt um 160 000 Euro nach oben schnellen. Grund genug für Elmar Haas, das Projekt nochmals zur Abstimmung zu bringen. „Das ist schon eine stolze Summe, über die im Gemeinderat diskutiert und abgestimmt werden sollte“, stellte das Gemeindeoberhaupt fest.

„Ein zweiter Fluchtweg ist zwingend notwendig“, führte der Rathaus-Chef weiter aus. Er habe inzwischen mit der evangelischen Kirchengemeinde Kontakt aufgenommen, weil die Fluchttreppe von einem Fenster aus auf das Grundstück des Pfarrhauses führt. Dekan Rüdiger Krauth habe ihm daraufhin signalisiert, dass es von kirchlicher Seite in Ordnung gehe.

„Aufgrund der hohen Ausgaben wegen der Corona-Krise glaube ich nicht, dass wir mehr Geld vom Land Baden-Württemberg bekommen, wenn wir die Sanierung schieben“, plädierte Christian Heckmann dafür, die Maßnahme unverzüglich in Angriff zu nehmen.

„Zum einen haben wir in allen anderen Ortsteilen die Dorfgemeinschaftshäuser oder Hallen behindertengerecht saniert, deshalb sollten wir das auch bei der Turnhalle in Hohenstadt so machen“, sagte Buchs Ortsvorsteher Harald Honeck. „Zum zweiten fehlen in allen Ortsteilen die Gasthäuser. Die Turnhallen und Dorfgemeinschaftshäuser habe deshalb eine wichtige Funktion als Treffpunkte für die Dorfgemeinschaft.“

Die anderen Ratsmitglieder sahen dies genauso und gaben einstimmig grünes Licht für die Sanierung. Elmar Haas meinte abschließend noch, dass Verwaltung und Architekt nach Einsparpotenzialen suchen werden, damit der Eigenanteil der Kommune noch etwas gedrückt werden könne.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 699 000 Euro. Die Fachförderung aus dem ELR-Topf beläuft sich auf 293 750 Euro und entspricht exakt der Kalkulation. Durch den geringeren Zuschuss aus dem Ausgleichstock und die Mehrkosten durch die Fluchttreppe muss Ahorn nun 315 000 Euro statt veranschlagter 185 479 Euro aus der Gemeindekasse finanzieren.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.11.2020