Nikolaus-Besuch war tolle Überraschung

Eubigheim.Schellengeläut kündete hohen Besuch an. Zwar war Rudolph, das rotnasige Rentier, verhindert. Aber Dartmoor-Pony Funky bot einen adäquaten Ersatz, als der Nikolaus (Hans-Peter Scherer) an seinem Gedenktag die Kinder in Eubigheim besuchte. Mit Knecht Ruprecht (Clemens Weber), der den besonderen Gast auf seinem Einspänner durch die weihnachtlich erleuchteten Straßen kutschierte, brachte er den Mädchen und Jungen eine kleine Überraschung. Nachdem der Weihnachtsmarkt, an dem die Kleinen traditionell vom Ortschaftsrat beschert werden, ausfallen musste, war dies eine kleine Entschädigung und zauberte ein Lächeln auf die Gesichter von Klein und Groß. een/Bild: Elisabeth Englert

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020