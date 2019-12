„Nicht so, wie wir es besprochen haben“

Ahorn.Rege machten die Bürger von ihrer Möglichkeit Gebrauch, Fragen an die Verwaltung zu stellen. Ein Bürger erkundigte sich nach den Ausbesserungsarbeiten an den Gehwegen in Berolzheim. „Erinnern Sie mich nicht daran“, erwiderte Bürgermeister Elmar Haas. Bei der Abnahme der Gehwege habe sich gezeigt, dass „das nicht so ist, wie wir das besprochen haben“. Haas will nicht lockerlassen: „Die Firma kommt so lange, bis es in Ordnung ist.“

„Wir schauen uns das an“

In Hohenstadt wölbe sich der Asphalt in manchen Kurvenbereichen, das sei auch bei einigen Rinnen der Fall, mahnte ein weiterer Bürger an. „Wir schauen uns das an“, versprach der Bürgermeister. Ein anderer erkundigte sich nach dem Procedere bei den weiteren Arbeiten zwischen Eubigheim und der L 514. „Sind da Umleitungen vorgesehen?“, fragte er. Haas erwiderte, dass der Autoverkehr über Neidelsbach, die Lkw über Buch oder Berolzheim-Angeltürn umgeleitet werden. Zudem werde der Feldweg entlang der Bahnlinie ertüchtigt, so dass dort Busse und notfalls auch die Feuerwehr fahren können. Haas geht davon aus, dass die Sperrung „nicht allzu lange“ dauert.

Steter Tropfen . . .

Er erwähnte, dass er mit der DB Service in Verhandlungen stehe, um die Schlaglöcher am Eubigheimer Bahnhof zu beseitigen. Durch einen alten Vertrag sei die Gemeinde für den Winterdienst und die Beleuchtung dort zuständig. Seit ein paar Jahren sei er an diesem Thema dran, ganz nach seinem bewährten Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“. sk

