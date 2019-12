Meisterbrief für Timo Kaibel

Schillingstadt.Erfolgreich hat Timo Kaibel aus Schillingstadt bei der Handwerkskammer Freiburg seine Meisterprüfung als Zweiradmechaniker abgelegt. Bei der Meisterfeier in der Sick-Arena in Freiburg nahm er aus den Händen von Kammerpräsident Johannes Ulrich und Vizepräsident Christof Burger den Meisterbrief als Zweiradmechaniker entgegen. Mit 22 Jahren war er einer der Jüngsten unter den insgesamt 359 Jungmeisterinnen und Jungmeister aus dem Kammerbezirk Freiburg geehrt. Seine Ausbildung als Zweiradmechaniker hat Timo Kaibel bei der Firma Ansmann in Assamstadt absolviert. Sofort nach der Gesellenprüfung schloss sich der Meisterlehrgang an, der nun mit der Meisterprüfung endete.

Mit dieser Qualifikation will sich Kaibel künftig beruflich neu ausrichten. l prewe/ Bild: Kaibe

