„Man muss auch loslassen können“

Elmar Haas wird bei der nächsten Bürgermeisterwahl in Ahorn nicht mehr antreten. Seine Entscheidung verkündete er am Dienstag bei der Gemeinderatssitzung in Eubigheim.

Ahorn. Es ist 21.15 Uhr, als Bürgermeister Elmar Haas in der Turnhalle am Lernhaus den Tagesordnungspunkt 7 aufruft. Thema: Informationen zur Bürgermeisterwahl. Er erläutert ganz allgemein die Regularien und benutzt viele

...