Letzte Gefechte fordern rund 600 Opfer

Im Ahornwald und im Umpfertal trafen deutsche Reserveoffiziersbewerber in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs auf die Amerikaner. Bei den Kämpfen ließen auch Zivilisten ihr Leben.

Ahorn-Wölchingen. Vor 75 Jahren, zu Kar-Ostern 1945, trafen im mittleren Taubertal amerikanische und deutsche Truppen aufeinander – am 31. März (Karsamstag) im Ahornwald und in Boxberg-Wölchingen, am 1. April (Ostersonntag) in Königshofen und noch über mehrere Tage im Raum Königshofen-Deubach-Messelhausen. Bei den Kampfhandlungen starben zwischen 500 und 600 Menschen, darunter waren auch rund zwei Dutzend Zivilisten.

US-Truppen überqueren Rhein

Militärisch gesehen war das Dritte Reich längst am Ende. Am 7. März 1945 hatten alliierte Truppen bei Remagen den Rhein überquert. Am 20. März überquert die 7. US-Armee den Rhein dann nördlich von Mannheim. Das „XXI. Korps“ preschte ohne großen Widerstand durch den Odenwald in Richtung Main und Tauber. Am 30. März werden Buchen und Hardheim erobert. Am 31. März stößt die „106. Cavallry-Group“, der Aufklärungsverband der 12. US-Panzerdivision, schließlich in Richtung Berolzheim-Boxberg vor.

Auf deutscher Seite stand die 1. Armee mit ihrem XIII. Armeekorps, gebildet aus eilig zusammengestellten Ersatzverbänden und Volkssturmeinheiten und Teilen der 17. SS-Panzergrenadiervision. Ihre Auffanglinie zwischen Miltenberg und Eberbach wird von den Amerikanern zügig durchstoßen.

Deshalb formierte das Korps, kommandiert vom Generalleutnant der Waffen-SS Max Simon, eine neue Frontlinie an Tauber und Jagst. Im mittleren Taubertal treffen in der letzten Märzwoche verschiedene Ersatzregimenter ein. Darunter auch Reserveoffiziersbewerber (ROB) aus Lenggries. Jugendliche, kampfunerfahrene Soldaten, die in Lauda und Königshofen Quartier beziehen. Sie werden am 31. März als Erste in Richtung Amerikaner in Marsch gesetzt.

Nahende Front in der Karwoche

Die zivile Sicht jener Tage finden wir in den Aufzeichnungen des Wölchinger Fleischbeschauers Max Thoma: „Das Schießen an der Front wurde zum unaufhörlichen Gepolter. Tag und Nacht zitterten die Häuser, Fensterscheiben und Türen, aber man durfte im Beisein der Parteigenossen nicht behaupten, dass das von der Front käme.“

Über die Stimmung im örtlichen Volkssturm nach einer Panzerfaust-Lehrstunde schreibt er: „Unser Wunsch war noch, wenn es nur schmerzlos ging oder die Front schon über uns weg wäre.“

Die Straßen waren nun überlastet. „Erst kam das Vieh aus dem Elsass und Pfalz getrieben, alle fußkrank, dass die Straße rot vor Blut war. Was nicht mehr konnte, wurde notgeschlachtet. Dann Reisende, Soldaten, Pferdegespanne und Autos. Es sah aus wie wilde Flucht.“ So auch in der Nacht zu Gründonnerstag (29. März): „Gegen 2 Uhr morgens kam ein geschlossenes Bataillon, lagerte von der Großmühle bis in die Ortsmitte. Sie legten sich einfach auf die Straße oder Hauseingänge. Alles roch nach Schweiß und Leder.

Sie waren voll abgewirtschaftet, die wenigsten hatten Gewehre, und wohl nicht mehr einsatzfähig. In der Nacht wurden Notquartiere gemacht, sie hatten sie wohl noch nicht bezogen, mussten sie schon wieder weiter.“

In Boxberg hatten sich in der Woche vor Ostern kampferprobte Truppen eingegraben. Pfarrer Werner Mennicke geht am Gründonnerstagabend zum befehlshabenden Major und bittet ihn, den Kampf auf die Höhenzüge zu ziehen. Sonst seien die Opfer unter der Zivilbevölkerung nicht abzusehen. Der Major gibt tatsächlich den Rückzugsbefehl. Die Boxberger Bevölkerung atmet auf. -

In Lauda und Königshofen trafen in diesen Tagen neue Soldaten ein. Darunter Reserveoffiziersanwärter (ROB) aus Lenggries, die Hälfte davon Mariner, die wenige Wochen zuvor noch auf Schiffen dienten. Die SS plant an der Tauber eine Verteidigungslinie gegen die Amerikaner und zieht verschiedene Verbände zusammen. Am Karsamstagvormittag (31. März) werden die jugendlichen ROBler in zwei Richtungen losgeschickt: zum Ahornwald und ins Umpfertal. Der erfahrene, schon kriegsentlassene Alfred Wöppel aus Lauda muss für die Ahorntruppe Munition fahren. Beim Ortsausgang Heckfeld besteht er auf einer Erkundung des Waldes. Er vermutet dort „schon den Ami“.

Die Befehlshabenden glauben einen Feigling vor sich. Sie rechnen mit dem Feind noch weit hinter dem Ahornwald. Die Wald-Erkundung wird mangelhaft durchgeführt. Teile der Kompanie marschieren arglos in den fremdbesetzten Wald. Innerhalb weniger Minuten fallen 26 deutsche Soldaten ohne Chance auf Gegenwehr.

Kämpfe rund um Boxberg

Im Umpfertal steht dagegen eine längere Auseinandersetzung bevor. Die von Königshofen kommenden Soldaten beziehen die verlassenen Stellungen in Boxberg. Beim Vormarsch Richtung Angeltürn-Berolzheim werden sie vom Gegner überrascht und ziehen sich nach Wölchingen zurück. Es beginnt ein stundenlanges Schießen. Auf der Landstraße von Angeltürn her rollen amerikanische Panzer und Spähwagen, soweit das Auge reicht. Sie feuern mit MG und Granaten ins langgezogene, 300 Meter entfernte Wölchingen. Dort setzen sich die deutschen Truppen hinter Gebäuden, im Feuerrauch und im Gelände zur Wehr, manche noch immer im Glauben, sie könnten mit Gewehren die Übermacht aufhalten – und dazwischen die Einheimischen, meist Frauen und Kinder.

Es gibt ergreifende Berichte: etwa, wie der 13-jährige Peter Demmel am Boden robbend zum Hof zurückgeschickt wird, um das Vieh aus dem brennenden Stall zu retten. Oder wie die 12-jährige Gisela Weber mit Mutter und Geschwister aus dem Keller des brennenden Elternhauses durch die Schusslinien der Soldaten flüchten muss. Gegen 15.30 Uhr läuft in Wölchingen die 18-jährige Emilie Geißler von der Gaisbach mit einem Eimer frisch gemolkener Milch über die Gützäcker hoch zu den Amerikanern: „Hört doch auf zu schießen! Es sind keine deutschen Soldaten mehr da, nur noch alte, kranke Leute und Kinder. Ihr macht doch alles kaputt!“ Sie erreicht eine halbstündige Feuerpause. Dadurch kann ihre kranke Großmutter aus dem Haus getragen werden. Viele Zivilisten können Keller und Kampfzone verlassen.

In Boxberg kauert Pfarrer Mennicke mit 35 Leuten im Pfarrhauskeller. Das Geschützfeuer kommt immer näher. Plötzlich beziehen Reste einer Kompanie den vorderen Keller und stellen MG und Panzerfäuste auf. Der Pfarrer erreicht nach kurzem Wortwechsel, dass sich die Truppe in die hinteren Kellerräume zurückzieht. Der Pfarrer: „Ich suchte meine letzten englischen Brocken zusammen und wartete auf den ersten eindringenden Ami.

Die Panzer fuhren deutlich hörbar am Pfarrhaus vorbei, ohne zu ahnen, dass hier die Kompanie versteckt war. Ich war auf den Einsatz von Flammenwerfern gefasst. Es wäre ein schreckliches Sterben geworden. Doch es geschah das größte Wunder meines Lebens, für das ich Gott nie genügsam danken kann. Es war, als ob dieses Haus von Gottes Händen ausgespart worden wäre. In einem Nachbarhaus wurden versprengte deutsche Soldaten erschossen, uns geschah nichts.“

Als Mennicke später einen Schwerverwundeten vom Pfarrhausgarten zum Bezirksspital schleppt, zählt er auf den wenigen hundert Metern sechs erschossene Soldaten, meist Kopfschuss. In Boxberg trifft von Schwabhausen her eine zweite Panzerspitze ein. In der Hauptstraße treffen Amis und Deutsche direkt aufeinander. Es gibt Häuserkämpfe, beim ehemaligen Amtsgericht einen zerstörten Panzer und besonders viele Tote.

„Ein grausiges Bild“

Am Abend enden die stundenlangen Kämpfe. Fleischbeschauer Thoma läuft durchs nächtlich brennende Wölchingen. Er hilft beim Feuerlöschen, bei der Notschlachtung einer Kuh und erreicht schließlich das Schulzenkreuz mit Ausblick nach Wölchingen und Boxberg. „Es war ein grausiges Bild da oben. Von dem Hagental bis nach dem Bahnhof und Boxberg bis nach dem Schwabhäuser Weg ein feuriger Kranz von über 70 brennenden Gebäuden.“

Wenige Tage später wird in Wölchingen ein Reihengrab für 36 tote Deutsche ausgehoben, die meisten im Alter von 16 bis 19 Jahren. Hitlers letztes Aufgebot, verheizt für den Größenwahn eines Führers, der so viele Menschen begeisterte und mitriss. Die Zahl der toten Amerikaner dürfte ähnlich hoch gewesen sein. Sie haben ihre Gefallenen gleich abtransportiert.

