Lernhaus Ahorn ist nun offizielle Partnerschule

Ahorn.Das Lernhaus in Ahorn ist jetzt offizielle Partnerschule der Wissenschaftsausstellung experimenta in Heilbronn. Die dazugehörige Plakette, mit der sich die Schule nun schmücken darf, überbrachte Norbert Hommrichhausen, Leiter des Schülerbildungszentrums der experimenta.

Das Lernhaus Ahorn wird als Partnerschule künftig in die Entwicklung neuer Angebote und Formate für die Ausstellung eingebunden und soll dadurch an aktuelle Themen aus Wissenschaft und Technik herangeführt werden. Außerdem kann die Schule kostenlose Testkurse in den Schülerlaboren belegen und durch die sach- und fachgerechte Bewertung zur Verbesserung der Formate beitragen. Darüber hinaus erhält das Lernhaus ein gewisses Kontingent an Bildungsgutscheinen, die in der experimenta etwa für Besuche der Ausstellung oder die Teilnahme an Laborkursen eingelöst werden können.

Auf die Idee, Partnerschule der Wissenschaftsausstellung zu werden, sind die Ahorner Schüler selbst gekommen, wie Schulleiterin Carmen Stemmler erzählte. Und zwar die „Jugend forscht“-Gruppe, die dort einen Laborkurs besucht hat.

Als „Botschafterin“ wird sich künftig Lehrerin Sandra Lorenz um die Partnerschaft kümmern. Sie ist sozusagen das Bindeglied zwischen Lernhaus und experimenta.

Ein ganz wichtiges Thema an der Ahorner Bildungseinrichtung sind daneben auch weiterhin die Bauarbeiten rund um das Schulhaus. Kürzlich durften die Schüler nun selbst mit anpacken.

Ausgerüstet mit Eimern und Schubkarren haben die Kinder und Jugendlichen rund 50 Kubikmeter Kies vom Spielgelände weggeschafft, damit dieses verlegt werden kann. Insgesamt an die 200 Schüler der Klassen drei bis zehn haben bei der Aktion mitgemacht, so Konrektor Matthias Fischer.

Das soll nicht der letzte Einsatz gewesen sein. Auch beim Anlegen eines Kleinspielfelds mit Kunstrasen darf der Nachwuchs wieder Hand anlegen. ses

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019