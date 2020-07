Kräftige Finanzspritze für Digitalisierung

Ahorn.Das Lernhaus Ahorn hat im Fach Digitalisierung seine Hausaufgaben gemacht. Die „gute Note“ dafür gab es am Mittwoch in Form eines Zertifikats vom Kreismedienzentrum für den Medienentwicklungsplan (MEP). Diese Urkunde ist die Voraussetzung für die Abrufung von Zuschüssen aus dem „Digitalpakt Schule“. Im Fall der Schule in Eubigheim sind dies 87 500 Euro. Hinzu kommt ein Eigenanteil von 20 Prozent (rund 22 000 Euro) von der Gemeinde Ahorn, so dass das Lernhaus für rund 109 370 Euro fit gemacht wird.

Eine weitere Voraussetzung, um in den Genuss der Fördermittel zu kommen, ist, dass die Gesamtkosten im Haushalt 2020 abgebildet sein müssen. Da nur der Eigenanteil von 22 000 Euro im Etat eingestellt wurde, musste der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag außerplanmäßigen Ausgaben von 109 375 Euro zustimmen und tat dies auch einmütig. Gleichzeitig ermächtigte das Gremium Bürgermeister Elmar Haas für die Auftragsvergabe zum jeweils günstigsten Angebot.

Zuvor hatte Konrektor Matthias Fischer kurz die bereits erfolgten Maßnahmen in puncto Digitalisierung sowie den MEP dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit vorgestellt. Fischer zeigte auf, dass das Thema „Digitalisierung“ schon seit 2015 und nicht erst seit Corona aufgegriffen wurde und immer mehr an Relevanz gewann.

Bereits beim Anbau in den Jahren 2013 bis 2015 habe man mit Lichtwellenleitungen und Lan-Anschlüssen in allen Räumen vorausschauend Vorkehrungen für eine digitale Infrastruktur geschaffen. 2018 und 2019 befasste man sich beim Schuljahresthema „Digitalisierung“ intensiv mit der Thematik. Das MEP-Team, bestehend aus fünf Lehrerinnen, arbeitet seit Anfang 2019 am digitalen Gesamtpaket und der Umsetzung des schuleigenen Konzepts.

Das Planungskonzept beinhaltet die fünf Themenpunkte „Fort- und Weiterbildung“, „Lernen mit und über Medien“, „Digitale Unterrichtsgestaltung“, „Effektiver Einsatz digitaler Medien“ und „Technische Zielausstattung“.

Den Schwerpunkt seit Beginn dieses Jahres bildet die „Technische Zielausstattung“. Hier soll eine komplett neue Hardware ab dem neuen Glasfaseranschluss installiert werden.

Dazu gehören: Neue Server mit Software-Komplett- sowie Cloudlösung, Wlan im gesamten Schulhaus, etwa 130 Endgeräte (Tablets und PC) sowie Displays in den Lernräumen.

Stephan Nowotny, Schulnetzberater am Kreismedienzentrum, attestierte bei der Zertifikatsübergabe, dass das Lernhaus Ahorn eine der ersten Schulen im Main-Tauber-Kreis war , die sich mit einem sinnvoll durchdachten Digitalisierungskonzept mittels des Online-Tools mep-bw.de stetig weiterentwickelt habe und nun auf die Gelder des Digitalpaktes zugreifen könne. Die Zusammenarbeit mit dem motivierten MEP-Team um Konrektor Matthias Fischer werde weiter ausgebaut werden. hut

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020