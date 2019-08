Kostenerhöhung in „vertretbarem Rahmen“

Ahorn.Der Gemeinderat von Ahorn hat in seiner Sitzung am Dienstag über die Vergabe der Rohbauarbeiten zur Erweiterung des Lernhauses Ahorn entschieden. Zur Wahl standen dem Gremium dabei drei Angebote, die auf die Ausschreibung der Gemeinde hin eingereicht worden waren.

Schon vor der Entscheidung war indes klar, dass die Kommune bei dem Bauvorhaben tiefer in die Tasche greifen müsse als gedacht. Denn alle drei Offerten lagen preislich über der Kostenplanung der Verwaltung. Das günstigste Angebot hatte das Osterburkener Bauunternehmen Heizmann eingereicht. Für die Rohbauarbeiten veranschlagt die Firma eine Summe von 302 500 Euro, das sind rund sieben Prozent mehr als die Gemeinde in ihrer Kostenkalkulation vorgesehen hat.

Bürgermeister Elmar Haas zeigte sich dennoch nicht unzufrieden. Zwar sei der Preis höher als erwartet, liege aber noch im vertretbaren Rahmen. „Wenn wir bei den weiteren Schritten preislich auch so unterwegs sind, wäre das okay“, betonte Haas.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kam auch Architekt Philipp Lurz, der Planer der Lernhaus-Erweiterung. „Die Preiserhöhung von sieben Prozent entspricht etwa der durchschnittlichen Baupreiserhöhung im vergangenen Jahr“, merkte Lurz an.

Bei der Abstimmung schlossen sich die Gemeinderäte der Argumentation des Bürgermeisters an und stimmten einhellig für die Vergabe der Rohbauarbeiten an die Firma Heizmann.

Einen Einblick in den Zustand der Waldbestände in Ahorn lieferte Forstdirektor Karlheinz Mechler vom Landratsamt. Zunächst hatte er den Gemeinderäten und den Zuhörern eine frohe Botschaft mitgebracht. Denn laut Mechler sei der Kreis immer noch eine Art Insel der Seligen, was die Auswirkungen von Hitze und Starkregen auf die Waldbestände angeht. Das heiße allerdings nicht, dass die extremen Wetterlagen völlig spurlos an den Bäumen vorbeigegangen seien. So seien rund 2500 Festmeter Holz in Folge des trockenen Jahres mit Käfern befallen.

Besonders unter den hohen Temperaturen zu leiden hätten die Buchen. Im Frühwinter sollen zahlreiche der Bäume abgeholzt werden, bei denen sich die Spuren der Trockenheit im Laubwerk schon deutlich erkennen lassen. „Wir hoffen, die Situation beruhigt sich im nächsten Jahr wieder“, sagte Mechler. Große Hoffnungen darauf gebe es allerdings nicht. Insgesamt ist das Fazit des Forstdirektors aber immer noch einigermaßen optimistisch. „Wir sind trotz allem relativ gut weggekommen“, so der Wald-Experte. Als Konsequenz aus den zunehmenden Hitzewellen sollen künftig vermehrt Baumarten gepflanzt werden, die mit der Hitze besser klarkommen, wie etwa Douglasien und Eichen.

Auf der Tagesordnung stand zudem die Aufstellung neuer Bebauungspläne. So votierte das Gremium einstimmig für das Wohngebiet „Zum Paradies“ auf Eubigheimer Gemarkung. Auf dem Areal soll eine Anlage mit Mietwohnungen entstehen, einen Investor für das Vorhaben gibt es bereits. Ebenfalls einhellig stimmten die Gemeindevertreter für die Schaffung des Wohngebiets „Schusteräcker III“ in Eubigheim. Zehn neue Bauplätze sollen dort entstehen, für die es laut Aussage des Bürgermeisters auch bereits Interessenten geben soll. Neuer Bauplatz soll auch im Wohngebiet „Rübenäcker III“ in Berolzheim entstehen. Die Gemeinderäte waren einstimmig für die Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplans.

Außerdem kündigte der Bürgermeister den Beginn der Bauarbeiten an der Kreisstraße K 2840 zwischen Eubigheim und Hohenstadt an. Durch die Maßnahme soll auch die unfallträchtige Kreuzung mit der Landstraße L 514 entschärft werden. Ende August beginnen die Arbeiten in zwei Abschnitten, die rund drei Monate dauern sollen. Beim Bauabschnitt von Eubigheim bis zur Kreuzung L514 soll die Straße voll gesperrt werden. ses

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019