Konzert mit der Band „Unterwegs“

Berolzheim.Moderne, neu arrangierte geistliche Lieder und aktuelle Pop-Songs – das ist der abwechslungsreiche Mix, mit dem die Band „Unterwegs“ eine erfolgreiche Konzertsaison nach der anderen feiert, die Kirchen bis unters Dach mit begeisterten Zuhörern füllt und bereits vier CDs auf den Markt gebracht hat.

Nach einem außerordentlich erfolgreichen Start in Wittighausen in ihre 15. Saison gastieren die sechs Musiker aus dem Main-Tauber-Kreis am Sonntag, 8. Dezember, in St. Kilian Berolzheim, am Sonntag, 22. Dezember, in St. Michael Igersheim und am Montag, 6. Januar 2020, in der Heilig-Kreuz-Kirche Gerlachsheim, um ihrem Generationen übergreifenden Publikum eine Auszeit vom Stress und der Hektik des Alltags zu ermöglichen.

