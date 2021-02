Ahorn.In der Gemeinde Ahorn wird es wegen Corona keine öffentliche Vorstellung der beiden Bürgermeisterkandidaten geben. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag in Eubigheim einmütig. Die Bürgermeisterwahl findet am 14. März statt.

