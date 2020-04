Im Sekundenschlaf Lkw touchiert

Ahorn.Vermutlich war ein Sekundenschlaf die Ursache eines Auffahrunfalls am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 bei Ahorn. Ein 29-Jähriger war mit einem Fiat Ducato von Würzburg kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Eigenen Angabe zufolge fiel der Mann auf Höhe Ahorn in einen Sekundenschlaf, sodass er auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Fiat nach links abgewiesen und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten bei dem Unfall verletzt. An den Fahrzeugen sowie an der Mittelleitplanke entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 25 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020