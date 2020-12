Straßen und Fenster sind weihnachtlich beleuchtet, Plätzchenduft liegt in der Luft, Geschenke werden hübsch verpackt – fehlt nur noch ein schöner, grüner Christbaum zum Weihnachtsfest.

Eubigheim. Wer schon einen solchen gekauft hat, weiß, wie schwierig das mitunter sein kann. Zu groß, zu klein, zu buschig . . . – der Geschmack liegt bekanntlich im Auge des Betrachters und ist in diesem speziellen Fall auch abhängig von der Location, an der das schöne Stück die heimischen Räumlichkeiten zieren soll.

Wie wunderbar wäre es da, den Baum für die eigenen vier Wände direkt im Wald selbst auszusuchen und zu schlagen. „Wir verkaufen nicht nur Bäume, wir verkaufen ein Erlebnis“, verspricht Stefan Bopp, Herr über unzählige Nordmanntannen, denn genau vorstehend Beschriebenes ist in seiner Christbaumkultur in Neidelsbach möglich.

Sitz seines Familienbetriebs ist das im Odenwald gelegene Muckental, wo Vater Werner sich bereits vor 50 Jahren auf Christbäume spezialisierte.

Durch enge verwandtschaftliche Bande, Bopps Mutter stammt von einem Hof aus Neidelsbach, einem kleinen zu Eubigheim gehörenden Weiler, entwickelte sich dieses beschauliche Fleckchen zu einem wahren „Winterwunderland“.

Große Areale

Für die hiesige Region untypisch, befinden sich große Christbaumkulturen eher im nahen Odenwald, bepflanzte Familie Bopp die Ackerflächen des elterlichen Hofs mit Christbäumen. Seither prägen große Areale der immergrünen Gehölze das Landschaftsbild.

Aufgrund der räumlichen Distanz zum Lebensmittelpunkt springe zur „Erntezeit“ sein vor Ort wohnender Onkel, Bertold Gerner hilfreich und fachkundig zur Seite, verfüge doch auch er über umfangreiche Erfahrungswerte.

Zwölf bis 14 Jahre brauche es, bis eine Baumkultur „umgetrieben“ sei, also bis alle Bäume, die auf dieser Plantage einst gepflanzt wurden, abgeerntet seien, erklärt der 35-Jährige und bringt damit die zeitliche Komponente ins Spiel. Bis es soweit ist, seien viel Handarbeit, Geduld und Fachwissen erforderlich.

Auf gut vorbereitetem Boden werde die Nordmanntanne, die übrigens nicht – wie der Name vermuten lässt – in nordischen Gefilden, vielmehr im Kaukasus beheimatet sei, als dreijähriges, etwa 15 Zentimeter hohes, zartes Pflänzchen gesetzt. Die folgenden sechs bis sieben Jahre seien ausschließlich geprägt von jährlich wiederkehrenden Pflegemaßnahmen wie dem Mähen der Wege, Formschnitte oder Bodenbeprobungen. Letzteres sei wichtig, um die Bäume mit ihren Grundnährstoffen zu versorgen.

Oderwälder und Neidelsbacher Tannen über einen Kamm, respektive Säge, zu scheren gehe gar nicht, denn der hiesige Boden zeichne sich durch einen viel höheren PH-Wert aus.

Der fachkundige Landwirt setzt ausschließlich auf die auch als Kaukasustannen bezeichneten Nordmänner, haben doch diese die Wohnzimmer der Europäer im Sturm erobert. „Sie ist der beliebteste Baum, aber wer eine Fichte will, kriegt die natürlich auch“, so Bopp.

Durch die hier in Süddeutschland herrschenden längeren Vegetationsphasen, treibe dieser Nadelbaum, entgegen seinem Ursprungsgebiet, früher aus, so dass die frischen Triebe frostgefährdet seien. Ein Schaden, der auch dieses Jahr den Familienbetrieb heimgesucht habe. „Sie frieren auf, platzen auf, sterben ab und sind damit unverkäuflich.“ Somit bleibe nur noch das Kleinhäckseln, wobei das Häckselgut dem Grund als organischer Dünger zugeführt werde.

Läuse können ein Problem sein

Läuse können ebenfalls großen Schaden anrichten, doch habe man durch die räumliche Nähe stets ein wachsames Auge auf die Kulturen, so dass man gegebenenfalls gezielt gegensteuern könne.

Überhaupt legt der zweifache Familienvater großen Wert auf ökologischen und nachhaltigen Anbau. Zwar produziere er keine „Biobäume“, aber er arbeite „mit der Natur“, was konkret bedeutet, „wenn Pflanzenschutz nötig, dann punktuell und nicht in der Fläche.“ Auch Blühmischungen und Gras dürfen zwischen den Baumreihen wachsen und so Insekten Unterschlupf und Nahrung bieten.

Die verantwortungsvolle Anwendung von Pflanzenschutzmitteln gehe natürlich mit einem höheren händischen Einsatz einher, was sich im Preis niederschlage. Bäume aus Tschechien, Polen oder Dänemark, die häufig auf dem deutschen Markt zu finden seien, seien durch lockerere Pflanzenschutzbestimmungen weitaus weniger von Hand bearbeitet und daher günstiger.

Jedoch laufe dies Bopps Betriebsphilosophie voll konträr, „wir legen ein hohes Augenmerk auf die Natur“, kämen doch überwiegend Familien mit Kindern zu ihm. „Ich habe selber Kinder, die sollen den Baum anfassen dürfen“, betont er und hält ein Plädoyer für die einheimischen Produzenten.

Doch habe der Kunde oftmals kein Bewusstsein, was ein natürlicher Baum sei. Gewünscht werde meist ein dichter, schlanker „Bilderbuchbaum“, den die Natur selten hergebe. Infolgedessen seien eben in viel Handarbeit, sein Betrieb habe sechs fest angestellte Mitarbeiter, die Formschnitte erforderlich.

Ab 20. November werden durchweg Bäume geschlagen, die ersten für öffentliche Gebäude, Pflegeheime und dergleichen.

Wer nicht in der glücklichen Lage sei, mit der Säge bewaffnet zum „Baumkauf-Abenteuer“ zu kommen, müsse keineswegs darauf verzichten. In den Städten stelle man rund 120 Tannen zu einer „Kultur im Miniformat“ auf und baue quasi einen „Wald auf Ständern“, durch den Kinder mit Freude „wuseln“.

Auch mit Wurzelballen

Nordmänner mit Wurzelballen bietet der Profi ebenfalls, „allerdings ohne Anwachsgarantie“, denn das erfordere einen grünen Daumen.

Bleibt noch die Frage, was die Baumproduzenten nach Weihnachten arbeiten. „Nichts“, lacht der sympathische Landwirt, um dann gleich hinterherzuschieben „sofort im Februar geht’s wieder los.“ Einzäunungen kontrollieren und ausbessern, die ersten Formschnitte stehen Baum für Baum an . . . – es werde nicht langweilig.

Zum Schluss noch ein Tipp vom Fachmann für lange Freude am Weihnachtsbaum: Niemals den Baum direkt vom Feld ins warme Zimmer bringen, erst ein paar Tage im Kühlen aufbewahren, so könne das Harz festwerden und halte die Nadeln am Ast. Dann klinge noch lang „Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum . . .“ durch die Stuben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020