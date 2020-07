Heike Seyfried Vorsitzende

Berolzheim.„Wie sieht’s aus? Bereit zum Gestalten: Chancen sehen“, so lautete der Leitgedanke der Pfarrgemeinderatswahlen in der Erzdiözese Freiburg. Erfreulicherweise erklärten sich 17 Personen bereit, ihre Fähigkeiten einzubringen und vor Ort Kirche zu gestalten. Pfarrer Edgar Wunsch begrüßte in der konstituierenden Sitzung im Jugendheim jedes einzelne Mitglied mit einem zu ihm passenden Bibelspruch und wertschätzte das Engagement mit einem kleinen Präsent.

In der sich anschließenden Vorstellungsrunde des neu zusammengesetzten Gremiums brachte jeder seine Motivation zur Kandidatur sowie seine Schwerpunkte für die anstehende Legislaturperiode zum Ausdruck und es wurde deutlich, dass durch diese Vielfalt die Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn breit und gut gerüstet für die künftigen Herausforderungen aufgestellt ist. Pfarrer Wunsch erläuterte die Tätigkeitsfelder des Gremiums, wobei er „auf den Herrn schauen“ als Hauptaufgabe bezeichnete, denn dann werde man schon sehen, welche Schritte notwendig seien. Der seit 2015 aus 27 Personen bestehende Pfarrgemeinderat umfasst nun 17 Mitglieder, wobei jede Pfarrei mit mindestens einem Mitglied vertreten ist.

Wahlen

Bei den anschließenden Wahlen votierte die Versammlung einstimmig für Heike Seyfried als Vorsitzende, ihr Stellvertreter ist Karsten Hellinger. Ruth Baumann und Manfred Hirt als Beisitzer sowie Pfarrer Edgar Wunsch komplettieren den Vorstand. Dem Stiftungsrat gehören neben dem Leiter der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Wunsch, als Vorsitzendem und der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Heike Seyfried pro Stimmbezirk ein Vertreter an. Dies sind René Remar, Marianne Schulz, Karsten Hellinger, Petra Kohler, Ruth Baumann, Elmar Haas und Judith Prochazka. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bekleidet Karsten Hellinger. Als Schriftführerin fungiert Judith Prochazka, ihre Vertretung ist Marianne Schulz.

In den Dekanatsrat als Plattform des Erfahrungsaustauschs aller Seelsorgeeinheiten sowie weiterer Gruppen wie Kolping, Altenwerk, Caritas oder Jugendvertretung werden Elmar Haas und Monika Orth entsandt.

Claudia Adelmann, Hedwig Appel, Dörthe Braun, Diana Hellinger, Inge Höhnle, Stefan Schneeweis und Claudia Volk gehören ebenfalls dem jüngst gewählten Räteteam an.

Nicht mehr zur Wahl stellten sich Margit Barta, Beate Runkel, Elmar Brand, Franz Solf, Heike Müller, Peter Gärtner, Christiane Haas, Daniel Wittmann, Wilma Weiß, Lieselotte Jung, Dorota Englert, Mirela Himmel-Rupp und Karlheinz Stahl. Sie scheiden mit Konstituierung des neuen Gremiums aus demselben aus.

Telefonisch anmelden

Die Einschränkungen der Corona-Pandemie wirken sich auch weiterhin auf die Gemeinde aus. So wird die telefonische Anmeldung zu den Messfeiern vorerst beibehalten um zu vermeiden, dass Gottesdienstbesucher wegen Überschreiten der zulässigen Höchstzahlen wieder nach Hause geschickt werden müssen. Die Erstkommunionfeiern finden von Juli bis Anfang September statt. „Bereit zum Gestalten“ – dieses Motto wirft bereits seine Schatten auf das Projekt „Pastoral 2030“ voraus, wo es Lösungen zu entwickeln gilt um auch künftig Glaube in lebendigen Gemeinschaften zu erfahren und erfahrbar zu machen. Vermutlich werde durch Gebietszusammenlegungen die etwa 3600 Katholiken umfassende Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn zu einer größeren verschmelzen und ungefähr 21 000 Gläubige umfassen. Mit einem Gebet beschloss Pfarrer Steffen Kolb die harmonisch verlaufene Sitzung. een

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.07.2020