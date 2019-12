„Gemeinsam unsere Heimat verteidigen“

Main-Tauber-Kreis.Deutlich fielen die Reaktionen im Rahmen der Kreisausschusssitzung der Jungen Union Main-Tauber im Eubigheimer Rathaussaal aus, als Ahorns Bürgermeister Elmar Haas in seinem Impulsreferat über die Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan „Schusteräcker III“ berichtete.

Stellungnahme

Unter anderem war in den Stellungnahmen vorgetragen worden, dass das Planungsvorhaben der Gemeinde Ahorn nicht plausibel sei, da der Regionalplan für die Gemeinde Ahorn keinen Zuzug vorsehe. „Viele Menschen ziehen weg in die Ballungszentren, also müssen wir auch in die umgekehrte Richtung einen Zuzug ermöglichen dürfen, wenn wir unsere Bevölkerungszahlen im ländlichen Raum stabil halten wollen“, so der Ahorner Bürgermeister Haas.

Hinzu komme, dass die Bauflächen aus den vorangegangen Bebauungsplanverfahren bereits alle verplant beziehungsweise bebaut seien. „Es kann nicht sein, dass junge engagierte Menschen wegziehen müssen, weil wir ihnen hier auf dem Land keine Baufläche mehr anbieten können“, ärgerte sich der Bürgermeister.

Dem pflichtete der JU-Kreisvorsitzende Maximilian Joachim bei. Eine weitere Abkopplung des ländlichen Raumes zu vermeiden, sei seit jeher ein Herzensanliegen der Jungen Union Main-Tauber, das man in Zukunft noch stärker forcieren werde, gerade im Interesse der jungen Generation, der eine Perspektive geboten werden müsse.

Termine angekündigt

Außerdem wurden im Rahmen der turnusmäßigen Ausschusssitzung Termine für 2020 angekündigt. Unter anderem stehe Anfang Januar 2020 eine gemeinsame Klausurtagung mit der Jungen Union Ostalb in Ellwangen auf dem Programm.

Es folgte ein Grußwort des Bezirksvorsitzenden der Jungen Union Nord-Württemberg, Dominik Martin, aus Gerlachsheim, ehe es im Anschluss auf dem Eubigheimer Weihnachtsmarkt in den „lockeren Teil“ überging.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019