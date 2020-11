Gemeinderat vergab Arbeiten

Ahorn.Die gemeindeeigenen Wohnungen in Berolzheim und Buch werden ausgebaut und modernisiert. Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung am Dienstag in Eubigheim folgende Gewerke:

Wohnung in Berolzheim: Bodenbelagsarbeiten: Firma Kalinskij (Eubigheim): 3579 Euro; Fliesenarbeiten: Firma Stumpf (Berolzheim): 4182 Euro; Schreinerarbeiten: Firma Schmitt (Uiffingen): 3748 Euro; Heizung- und Sanitärarbeiten: Firma Apfel (Boxberg): 36 597 Euro; Maler- und Putzarbeiten: Firma Alex Vogt (Buch) 13 141 Euro; Treppenanlage mit Geländer: Firma Maurer (Bad Friedrichshall) 6905 Euro; Rückbau und Rohbau: Firma BS Bau (Schillingstadt): 12 933 Euro.

Wohnung Buch: Bodenbelagsarbeiten: Firma Kalinskij (Eubigheim): 4046 Euro; Fliesenarbeiten: Firma Stumpf (Berolzheim): 5127 Euro; Schreinerarbeiten: Firma Schmitt (Uiffingen): 4182 Euro; Heizung- und Sanitärarbeiten: Firma Apfel (Boxberg): 11 868 Euro; Maler- und Putzarbeiten: Firma Alex Vogt (Buch) 14 373 Euro; Zimmermannsarbeiten: Firma Kraft (Schweigern) 15 005 Euro.

Der Gemeinderat ermächtigte Bürgermeister Elmar Haas, die Elektroarbeiten zu vergeben, auch wenn sie 10 000 Euro überschreiten. Weiter erklärte der Rathaus-Chef, dass die Angebote so gut ausgefallen seien, dass man rund 20 000 Euro unter den kalkulierten Kosten für beide Wohnungen liege. hut

