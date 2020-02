Feuerwehrsatzung „sinnvoll und nötig“

Ahorn.„Es ist sinnvoll und nötig, eine Feuerwehrsatzung zu haben“, erläuterte Bürgermeister Elmar Haas in der Sitzung am Dienstag die erstmalige Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr. Diese Satzung war im Januar nichtöffentlich vorgestellt worden, der Feuerwehrausschuss hat bereits darüber beraten. Hierbei war angeregt worden, die Höhe der Pauschale für Einsätze auf den aktuellen Mindestlohn in Höhe von 9,35 Euro festzusetzen. Die festen Entschädigungen (pauschale Jahresentschädigungen und Kameradschaftskasse) betragen etwa 8000 Euro. Der Gemeinderat stimmte dieser Satzung, die von Gemeindeobersekretärin Rebekka Hefner in der Sitzung vorgetragen worden war, einmütig zu. sk

