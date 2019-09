Erster Schritt auf Weg zum Aktiven

Eubigheim.13 Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr Ahorn, Abteilung Eubigheim wurden am Samstag zur Abnahme der Jugendflamme Stufe 1 begrüßt.

Bei mehreren Stationen mussten die Jugendlichen ihr Wissen unter Beweis stellen. Hierzu gehörten Absetzen eines Notrufes, Knoten und Stiche, Schlauch- und Gerätekunde. Die „W-Fragen“ zum Absetzen eines Notrufes waren Bestandteil der Prüfung: „Wer ruft an?, Wo ist es passiert?, Was ist passiert? Wie viele Verletzte? und Warten auf Rückfragen.“ Außerdem mussten drei von fünf Konten und Stichen richtig an einem praktischen Beispiel gezeigt werden.

Auch das richtige Ausrollen und Kuppeln eines Schlauches, das Erklären der Funktion und der Handhabung eines Verteilers sowie eines Strahlrohres gehörte dazu. Jeder Jugendliche musste zudem ein Hydrantenschild erklären, ein Fahrzeug absichern und ein Standrohr setzen können. Ebenso waren die Entnahme eines Sanitätsgerätes und das richtige Verhalten beim Auffinden einer verletzten Person Teil der Prüfung.

Die Jugendlichen übten bereits seit Januar für die Jugendflamme. Jugendwart Alexander Berger, Kommandant Michael Berberich und Bürgermeister Elmar Haas freuten sich daher, das Abzeichen der Jugendflamme Stufe 1 an die 13 Jugendlichen (zwölf aus Eubigheim, einer aus Buch) verleihen zu dürfen. Der erste wichtige Schritt auf dem Weg zum Feuerwehrmann oder zur Feuerwehrfrau wurde damit getan.

