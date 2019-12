Erholsamer Naturgenuss

Schillingstadt.Groß war die Freude bei den Mitgliedern des Vereins „Refugium – Integrationsprojekt Orientalischer Garten Ahorn, als Alfred Beetz , Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken, ihnen auf dem Vereinsgelände, auf dem die Weltgärten entstehen, den Regionalbudgetaufkleber überreichte. Dieser symbolische Akt beinhaltete die Förderung für 16 Holzbänke aus zertifiziertem nachhaltigem Anbau sowie für 30 verschiedene klimaresistente Baumsetzlinge.

„Wir kommen gern hierher“, freute sich Beetz. Die zusätzlichen Fördermittel zur Stärkung des ländlichen Raums bezeichnete er als „Glücksfall“. Mit dem Regionalbudget werden Kleinprojekte bis maximal 20 000 Euro netto Gesamtkosten unterstützt, die der Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategien dienen. Im Gegensatz zum Leaderprogramm der EU stellen hier Bund und Land den Leader-Vereinen 180 000 Euro jährlich zur Verfügung. Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis komplettieren mit zehn Prozent den mit 200 000 Euro gefüllten Fördertopf.

Da von der Idee bis zur Fertigstellung das Jährlichkeitsprinzip eingehalten werden muss, war das konkrete Förderprojekt „schon ein Stress“, gab Vereinsvorsitzender Dr. Steffen Schürle zu. Doch die Ermutigung und Betreuung durch Regionalmanagerin Anna Sophie Blesch habe großen Anteil an der ungehinderten Abwicklung. Durch die Förderung könne die Aufenthaltsqualität in den Weltgärten in einem Guss erhöht werden.

„Das Projekt kam gerade richtig, um auf dem Vereinsgelände für die Bevölkerung mehr Erholungswert zu schaffen“, betonte Schürle. Die Parkbänke laden alle Interessierten zum Naturerleben, Naturgenuss und Entspannen ein. Vom „Orientalischen Garten“ aus wird ein Zugang in die weitläufigen Themengärten geschaffen.

Dies ist auch ein Beitrag zur Stärkung der Lebensqualität der Einheimischen, der Nachhaltigkeit des Dokumentations- und Begegnungszentrums, des Tourismus und der Wirtschaft.

Die ehrenamtlichen Eigenleistungen dienten der Vertiefung der Vereinsarbeit und der regionalen Identität. Aus umweltpädagogischen Gesichtspunkten denken die Verantwortlichen über eine Kooperation mit dem Deutschordensgymnasium Bad Mergentheim und dem Lernhaus Ahorn bei der Baumpflanzaktion nach. een

