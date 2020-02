Endlich wieder „Helau, Alaaf un Quetschebloatz“

Berolzheim.„Helau, Alaaf un Quetschebloatz“ so klang es endlich wieder mal im Dorfgemeinschaftshaus in Berolzheim. Hatte es die Dorfgemeinschaft unter der Führung von Ortschaftsrat Heinz Ostertag nach einer zehnjährigen Pause doch wieder geschafft eine Fastnachtsveranstaltung mit zahlreichen Programmpunkten auf die Beine zu stellen. Und diese Veranstaltung ließ keine Wünsche offen. Spätestens beim Erklingen der Eurovisionshymne wähnten sich die überaus zahlreichen Besucher zuhause auf der Couch, denn kein Geringerer als Thomas Gottschalk (Michael Häffner) hatte mit seiner Kultshow „Wetten dass . . .?“ in Berlsche Station gemacht, um mit lustigen Wetten und ausgewählten und eindrucksvollen Showeinlagen das Publikum zu begeistern.

Egal ob, Showtanz, Sketch, Guggenmusik, Prominente auf der Couch, Büttenrede, Männerballett, für jeden Geschmack war etwas dabei.

Auch Alleinunterhalter Kurt Essig trug mit schwungvoller Musik zur guten Stimmung bei, so dass bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen gefeiert wurde. Die Freude über diese gelungene Veranstaltung war bei den Verantwortlichen und vielzähligen Helfern nicht zu übersehen. So wurde gleich der Entschluss gefasst, 2021 eine zweite Auflage folgen zu lassen und noch lange in dieser Nacht hörte man den Berlscher Faschingsruf „Helau, Alaaf un Quetschebloatz.“ ruba

