Einsatz von Christa Lutz gewürdigt

MdB Alois Gerig (links) und Bürgermeister Elmar Haas mit Christa Lutz. Sabine Holroyd

Ahorn.Christa Lutz aus Berolzheim erhielt am Sonntag beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ahorn die Landesehrennadel. Bürgermeister Elmar Haas überreichte sie ihr im Dorfgemeinschaftshaus in Buch für ihre Verdienste um die Partnerschaft zwischen Ahorn und der französischen Gemeinde Plesder.

Seit 1998 Präsidentin

Christa Lutz ist seit 1998 Präsidentin des Freundeskreises Ahorn-Plesder. Bürgermeister Elmar Haas sagte in seiner Laudatio unter anderem: „Christa Lutz ist von Beginn an in ihrer Funktion als Präsidentin sehr engagiert und ideenreich. Nicht zuletzt ihrem Einsatz ist die vorbildhafte Beziehung der beiden Partnerkommunen zu verdanken.“

Der Freundeskreis sei durch sein stetiges Engagement dafür verantwortlich, dass die seit fast 20 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen Ahorn und Plesder nicht nur auf dem Papier besteht, sondern „stetig vertieft sowie aktiv gelebt und gefeiert wird.“ sk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.01.2020