Einiges auf den Weg gebracht

Ahorn.Trotz Corona seien viele Projekte in der Vergangenheit in Ahorn in Planung oder umgesetzt worden, so Bürgermeister Elmar Haas beim Besuch von MdL Dr. Wolfgang Reinhart. Dieser nutzte den Austausch, um sich über die gegebene Themenlage zu informieren und weitere Projekte für die Zukunft durchzusprechen, bei denen die Gemeinde Ahorn auf Unterstützung des Landes setzt und angewiesen ist.

Reinhart verwies auf die nun bewilligten Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR). Dies sei ein für die Kommunen unabdingbares Instrument, um wichtige Projekte zu realisieren. Allein in zwei Jahren werden über eine Million Euro Gelder in die Schwerpunktgemeinde des ELR-Programms fließen, so Reinhart.

Reinhart erkundigte sich anschließend über die laufenden Arbeiten am Erweiterungsbau des Lernhauses. Haas bestätigte, diese sollen im Frühjahr beendet sein. Er betonte nochmals, man brauche dringend die angebauten Räume.

In Ahorn werde kräftig investiert. „Bildung ist gerade in der heutigen Zeit die wichtigste Zukunftsinvestition. Dazu gehört auch eine motivierende Schulhausumgebung als Lernort,“ meinte Wolfgang Reinhart anerkennend zu den Plänen. Es seierfreulich, dass es hier gut vorangehe, so der MdL. Ebenso wurden die Maßnahmen der Folgejahre erörtert, da die Stadt dringend auf die enge Abstimmung mit dem Land bei der Stadtentwicklung angewiesen ist. So sei es auch ein wichtiges Anliegen, Bauplätze in geeigneter Zahl und Lage bereitzustellen, um auch jungen Familien den ländlichen Raum lebenswert zu gestalten, so Reinhart. Ergänzend schob er nach, dass durch die Zuschüsse über ELR viele Vorhaben schon umgesetzt worden seien, was ebenso dazu beitrage, die Lebensqualität merklich zu steigern. Mit zwei Autobahnauffahrten habe die Gemeinde einen verkehrsstrategisch guten Standort.

Reinhart gratulierte Haas dazu, dass auch neue Radwege fertiggestellt und auch einige Straßen haben saniert werden können. Haas rekapitulierte seine 16-jährige Amtszeit mit den Worten: „Wir haben viel geschafft und solide gewirtschaftet.“ Man habe auch noch einiges auf den Weg gebracht und Ausschreibungen veranlasst, so dass man optimistisch in die Zukunft blicken könne.

Elmar Haas unterstrich den Einsatz von Reinhart für die Mittelerhöhungen im Landeshaushalt für Wasser und Abwasser. „Diese waren wichtig, damit bei uns mit einer Investition von 1,5 Millionen Euro das Abwasser nunmehr nach Hardheim abgeführt werden konnte, so der Rathauschef. pm

