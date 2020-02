Eine futuristische Reise in ferne Galaxien

Eubigheim.Warum der Eubigheimer Fastnachtsverein keine Nachwuchssorgen hat, zeigten die „Boachscheißerle“ bei der Kindersitzung.

Alle Generationen feierten

In der Turn- und Festhalle feierten Kinder, Eltern und Großeltern Premiere der Casting Show ESDS („Eube sucht den Super-Boachscheißer“). Die Moderatorinnen Barbara Englert, Antonia Haueisen, Jamie Lee Baas, Lilli Stiel, Henrike Baar und Amy Eichhorn wechseln in der nächsten Kampagne zu den „Großen“ und haben sich bei ihrem letzten Kifa-Einsatz nochmal richtig ins Zeug gelegt. Als Jury hatten sie von allen Bewerbern Videos aufgenommen, außerdem mehrere lustige Werbespots.

Narrenschar begrüßt

Bevor es los ging, begrüßte das Kinderprinzenpaar Lina Berner und Elias Blumenschein die Narrenschar mit launigen Worten. Als goldige Bienen eroberten die ersten Casting-Kandidaten vom Kindergarten die Bühne und die Herzen. Das Lob galt auch den Müttern Jennifer Lang und Alexandra Berner. Die Mädchen der Prinzengarde überzeugten die Jury mit ihrem klassischen Marschtanz. Ihre Trainerinnen waren Melanie Wild, Simone Strenkert und Silvana Schubert. „Völlig losgelöst“ entführten die Tänz-Käferchen aus Schweigern in futuristischen Kostümen das Publikum in ferne Galaxien. Elisa Schmid, Sarah Schmid und Carina Gleich hatten das Thema „Knall im All“ mit ihren Schützlingen fantastisch inszeniert. Mühelos erreichten auch die Nachwuchstalente Fabian Geiger, Mona Rotter, Marek Weber und Luca Wild das Finale. Im Vintage Look mischten die vier zu „Dear Future Husband“ den Laden auf. Zauberer Lukas Schwarz und sein Adjutant Jörg Zink, von den erwachsenen „Boachscheißern“, waren die einzigen, die es nicht ins Finale schafften.

Die größeren Mädchen kamen als Geheimagenten ins Finale. Zu „Golden Eye“, „Help“ und „Holding out for a Hero“ rockten sie ein letztes Mal den Narrentempel.

Nach der Zugabe und Dankesworten an die lange Liste der Helfer kündigte ein Trommelwirbel die Entscheidung der Jury an. Ergebnis: Alle sind Sieger, „…denn ihr gehört alle zur Scheißerfamilie“. cs

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020