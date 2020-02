Ein Mann für „Die Nacht der Nächte“

Buch.Die Theatergruppe des SV Buch/Brehmen führt wieder eine Komödie auf. Bald heißt es im Dorfgemeinschaftshaus in Buch und im Bürgerhaus in Brehmen wieder: „Vorhang auf“. Die Theatergruppe bringt den amüsanten Dreiakter „Die Nacht der Nächte oder leih dir einen Mann“ auf die Bühne.

Das Stück beinhaltet alles, was zu einem waschechten Lustspiel gehört: Irrungen und Wirrungen, die wieder einmal für erhebliche Attacken auf die Lachmuskeln sorgen. Die Theatergruppe spielt seit vielen Jahren Komödien, bei denen kein Auge trocken bleibt.

Noch sind die Türen des Saal für das Publikum geschlossen, aber dennoch dringt schon jetzt das Gelächter der Akteure bei den Proben durch den Saal. Es verspricht, ein äußerst vergnüglicher Abend mit heftigen Lachern zu werden.

Die Aufführungen in Buch im Dorfgemeinschaftshaus finden statt, am Freitag, 6. März, um 17 Uhr (Kinder- und Seniorenvorstellung), am Samstag, 7. März, um 19 Uhr, sowie am Sonntag, 8. März, um 19 Uhr. Die Vorstellungen am Samstag und Sonntag sind bereits ausverkauft.

Die Aufführungen in Brehmen finden im Bürgerhaus statt, am Freitag, 13. März, um 17 Uhr (Kinder- und Seniorenvorstellung), am Samstag, 14. März, um 19 Uhr, sowie am Sonntag, 15. März, um 19 Uhr.

Eintrittskarten für Brehmen sind im Vorverkauf am 29. Februar von 10 Uhr bis 11 Uhr im Rathaus in Brehmen erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020